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Pevač Nebojša Vojvodić je stao pred okupljene medije koji su pristigli na promociju svojih novih pesama, pa dao odovore na mnoga pitanja koja interesuju domaću javnost.

Naime, on je ovom prilikom otkrio u kakvim je odnosima sa Acom Lukasom i Milicom Pavlović. Tom prilikom je, takođe, otvorio dušu o porodici, o legendi Zvonku Bogdanu, ali i o ocu kog nikada nije prežalio.

1/5 Vidi galeriju Nebojša Vojvodić na promociji novih pesama Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Porodica uvek na prvom mestu

- Uvek je porodica na prvom mestu i tako treba da bude. Najlakše ti je sa prijateljima koji te tapšu po ramenu, a moj kum je iskren i pravi prijatelj, koji ume da da pravu sugestiju. On je jedan od retkih od kojih prihvatam kritiku i verujem mu sto posto, i verujm da je on kao producent izabrao prave pesme i da je ovo prava stvar - počeo je pevač priču, a potom se nadovezao na odnose između Pavlovićke i Lukasa.

O odnosu Milice i Lukasa

Vojvodić je sa Milicom ponovo otpevao pesmu, koju je ona prvobitno snimila sa Lukasom, a sada je otvoreno progovorio o tome.

- Lične odnose između pevača nikad nisam komentarisao, trudim se da budem korektan sa kolegama, nikad nisam imao problem. Ne bih se ja petljao mnogo, to su njihove stvari, mi ne pričamo tome. Nisam upućen koji su osnovni problemi, imam dosta obaveza i izopšten sam iz medijskog prostora - priznao je Nebojša.

1/4 Vidi galeriju Nebojša Vojvodić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Potom, pevač je objasnio kako stoje stvari između njega i pomenutih estradnjaka.

- Ja i Aca smo se danas čuli, ali mi je rekao da ima problem sa leđima, a Milica snima spot, ne znam da li će doći večeras. Dejan Matić mi se najavio, sa njim ću večeras nazdraviti vinom. Biće puno prijatelja - otkrio je, a zatim progovorio o Zvonku Bogdanu.

- Zvonko Bogdan se ovih dana vraća nastupima, večeras će jedan deo njegovog benda svirati. Viđamo se često na kafi, on je naša legenda, autentičan i poseban gospodin. On je glumac, to nije samo muzika, to je jedno pozorište. To je neko vreme u kojem su oni stvarali i gradaili svoje karijere, to se nikad više neće vratiti - istakao je.

"Posvetio sam se više svojoj deci nego karijeri"

Ovom prilikom, Nebojša je otvorio dušu o svojoj porodici, ali i o velikom gubitku koji mu se nedavno dogodio.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Ja i kada sam se pojavio bio sam malo ozbiljniji lik. Posvetio sam se više svojoj deci nego karijeri. Prihvatio sam očinsku ulogu sa velikom odgovornošću. Pomažem supruzi, mi živimo u Subotici, koja je lep i miran gradić. Ima tu i zone konfora, ali mislim da nisam ništa izgubio, a dobio sam puno time što sam bio uz porodicu i decu, a oni su vezani i za mene i za ženu. Ništa ne bih menjao. Dosta dobrih stvari sam uradio i nadam se da će imati to ko da nagradi. Nisam još dovoljno ni svestan, nisam došao sebi. Nisam spreman da pričam mnogo o tome. Ima ona rečenica iz filma: "Znaš kad se postaje pravi šampion - kad izađeš na teren kad je najteže i pobediš". Otac će mi večeras mnogo nedostajati. Bio je neko ko je bio u pozadini i skroman čovek, ali sam uvek imao njegovu ogromnu podršku, kao i majčinu, nedostajaće mi oboje - iskreno je priznao Nebojša na ivici suza.

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