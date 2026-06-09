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Osim što Gogi Sekulić cvetaju ruže kad je karijera u pitanju, pa će i ove godine biti jedna od najtraženijih pevačica na primorju, kako se šuška među njenim prijateljima, počelo je da buja i na emotivnom polju

Pevačica je zavela duplo mlađeg dečka, i to iz Crne Gore, gde inače često nastupa, a nedavno je tamo i snimila spot za novu pesmu. I baš to je najzanimljivije u ovoj priči, jer upravo u video-spotu za novi singl učestvuje i pomenuti mladić.

- Dečko je iz Podgorice, zove se Stefan i već duže vreme se dopisuju i prate na Instagramu. Gogi se jako dopada što, iako je dosta mlad, vodi računa o svom izgledu, a poznato je da ona voli zgodne momke. Zbog njega Goga dosta vremena provodi u Crnoj Gori, tako sam bar ja čuo. Sve su bliži trenutku da se potpuno prepuste strastima i emocijama. On ima 28 godina i stvarno baš dobro izgleda, a očigledno ima još neke kvalitete koju su privukli Gogu. Video sam najavu da on učestvuje u njenom novom spotu - priča izvor blizak pevačici.

1/5 Vidi galeriju Goga Sekulić zavela 21 godina mlađeg dečka Foto: Dejan Milićević

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Pozvali smo Sekulićevu za komentar.

- Izvinite, u školi sam s detetom, imam obaveze, čujemo se kasnije - rekla nam je Goga, a nakon toga se nije javljala na naše pozive.

Cvetaju ruže i na poslovnom planu

O njenom ljubavnom životu poslednjih godina malo se zna. Posle razlaza sa suprugom Urošem Domanovićem, ona u javnosti nije viđena s drugim partnerom, već je uglavnom bila posvećena detetu i poslovnim obavezama, što se može i videti po njenim poslovnim knjigama. Kako je Kurir pisao prošle nedelje, Goga je Agenciji za privredne registre za 2025. prijavila ukupne prihode od 39.780.000 dinara (oko 340.000 evra). Njeni rashodi su iznosili 19.620.000 dinara (oko 167.000 evra), dok je porez bio 1.120.000 dinara (oko 9.570 evra). Na kraju, Goga je ostvarila neto zaradu od 20.160.000 dinara (oko 172.000 evra). Navela je da je čak 32 miliona dinara (273.000 evra) zaradila u inostranstvu, tj. od tezgi u dijaspori.