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Tokom današnjeg sastanka u rijalitiju usledio je nezapamćeni haos kada su učesnici dobili zadatak da izaberu najpohlepniju osobu.

Rasprava je ubrzo eskalirala u ozbiljan karambol, a najteže uvrede i niske udarce razmenili su Marko Janjušević Janjuš i Lepi Mića.

Sve je počelo kada je Ivan Marinković u "Eliti" izneo svoju šokantnu listu najpohlepnijih takmičara, bez dlake na jeziku.

1/9 Vidi galeriju Ivan Marinković finale elite 8 Foto: Petar Aleksić

- Na prvom mestu je Anđelo, na drugom mestu je Aneli, koja pohlepno i nezajažljivo koristi svoju porodicu za dolazak do prvog mesta - počeo je Ivan svoje izlaganje, a zatim se brutalno obrušio na Murata, ne birajući reči:

1/7 Vidi galeriju Maja i Janjuš Foto: Printscreen Pink

- Broj tri je najkvarniji u kući, znam da je beton liga, ali je to Murat, stoka jedna neotesana, kao da je došao iz Etiopije, a ne iz Španije! Uzima od ljudi hranu, gledaju ga kao klošara, naplaćuje masaže, naplaćuje duplo šta kupi u prodavnici. G*vno nezajažljivo - urlao je Marinković pred šokiranim zadrugarima.

Međutim, pravi skandal usledio je kada je reč uzeo Janjuš, koji se direktno obratio Lepom Mići, optuživši ga da je "pohlepan za kamerama".

- Kome ste vi bitni - provocirao je Janjuš, na šta mu je Mića odmah odbrusio:

- Pa kome si ti bitan, pričaću dvadeset sati!

Tada je bivši košarkaš izgovorio jezive reči koje su odjeknule Belom kućom.

1/5 Vidi galeriju Lepi Mića Foto: Printscreen YouTube, Petar Aleksić, Printscreen

- Ja sam najbitniji ljudima koji su normalni. Navešću tebe, Mićo, pohlepan si za kamerama, za ovim, ostalo ti desetak godina života, nisi otišao još u Vrnjačku banju kako treba - sramno mu je poručio Janjuš.

Lepi Mića, poznat po tome da ne ostaje dužan, odmah je brutalno uzvratio udarac.

- Živeću koliko je Bog rekao, a ne koliko ti kažeš, kerino jedna! - vikao je Mića.

Janjuš podsetio Miću na prijateljstvo s Anđelom

Janjuš je pokušao da isprovocira Miću pominjući njegovo nekadašnje prijateljstvo sa Anđelom, koga je Mića nekada nazivao "pobednikom".

Ipak, Mića mu je zadao poslednji udarac, podsetivši ga pred svima da je upravo taj isti Anđelo pričao da je Janjuš "cvileo u podrumu".