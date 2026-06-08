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U dom pevačice Nataše Bekvalac stigle su lepe vesti, a ona je o tome obavestila brojne ljude koji je prate na društvenim mrežama.

Naime, sestra naše pevačice, Katarina Šarović, uskoro će dobiti bebu.

Za ovu priliku, otvorili su šampanjac, a članovi porodice su se okupili kako bi proslavili vest o dolasku prinove. Nataša nije mogla da sakrije sreću, pa je javno podelila ove informacije.

Nakon toga, usledilo je mnogo čestitki na Instagramu, a fanovi su joj poželeli lepe želje.

- Dobićemo bebu! Mama Katarina Šarović rodiće devojčicu, a mi postajemo tetke - napisala je pevačica, a potom dodala sledeće:

1/4 Vidi galeriju Nataša Bekvalac podelila radosne vesti Foto: Printscreen

- E pa još jedna Bekvalčeva stiže, spremite se, letećemo - poručila je Nataša Bekvalac svojim pratiocima.

Podsetimo, Nataša je prošle godine podelila vest o Katarininoj udaji, i ovim rečima poželela sreću sestri:

- Udala se moja ljubav - napisala je tada Nataša Bekvalac.

O odnosu sa sestrom Kristinom

Nataša se nedavno našla na jednom događaju, pa razgovarala sa okupljenim medijima, među kojima je bio i Kurir. Ona se tad prisetila perioda života kada sebe nije prihvatila potpuno, ali je imala veliku podršku sestre Kristine koja joj je tada uputila nežne reči.

Ovako su njih dve izgledale na tom događaju:

1/4 Vidi galeriju Nataša Bekvalac i Kristina Bekvalac Foto: Kurir

- U prirodi svakog čoveka je da se predstavljamo boljima nego što jesmo. To se, uglavnom, dešava kada ne prihvatite sebe potpuno. Nakon jedne emisije kad ja nisam bila ja, već sam se pravila nešto, Kristina me je povukla sa strane i rekla: "Ti ne shvataš koliko si genijalna takva kakva jesi, koliko si duhovita..."Ja nisam to mislila o sebi. To mi je značilo i tad sam počela da se ponašam pred kamerama onako kakva sam zaista. Od tad postoji slika u javnosti o meni koja uopšte nije slika, već je realnost - iskreno priznaje Nataša.

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