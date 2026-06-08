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Peja kaže da su ga savladale emocije, te je u jednom trenutku i zaplakao.

1/8 Vidi galeriju Miki Dudić Foto: Damir Dervišagić, Kurir, Printscreen

- Srećan sam što je izašao, naravno. Juče kao da sam doživeo da sam ja izašao napolje, a ne on. Kada su mi ljudi rekli da je nominovan bilo mi je drago. Samo mi je drago da je on psihički dobro, vidim da je dobro i to mi je najbitnije. Nismo previše pričali o tome kako mu je bilo unutra, dotakli smo se nekih stvari površno. Treba da odmori i on, da sabere misli, pa tek onda da pričamo - rekao nam je on, pa nastavio:

- Rekao je da mu je mnogo drago što nas vidi, a sa druge strane unutra su mu ubijene neke emocije. Čovek koji provede osam meseci u zatvorenom prostoru malo izgubi emocije, on nije unutra imao ljubav i ništa mu se po tom pitanju nije dešavalo. Ljudi su ga nervirali, i onda je ugasio emocije. Treba mu vremena da se adaptira, i dalje nije svestan da je izašao.

O porodičnim odnosima

Peja kaže da ih porodično okupljanje tek čeka.

- Sigurno ćemo porodično sesti negde na ručak. Noć je proveo kod mame - rekao je on, pa dodao da bratu nije pominjao izjave u kojima je Hasan vređao Zlatu dok je njihov sin bio u rijalitiju.

- Gledam kako se oseća moja majka, na njoj je da kaže Mikiju šta se dešavalo i ako se ona zbog Hasana osećala loše dok je Miki bio u rijalitiju. Nemam potrebe ja da mu pričam šta je bilo napolju i šta je ko govorio. Meni je najbitnije da mi je brat izašao napolje.

1/6 Vidi galeriju Ena i Peja Foto: Instagram, Printscreen TikTok, Printscreen

Miki nije podržavao vezu Ene i Peje, ali kaže da se to sada promenilo.

- Rekao sam mu juče da Ena i ja živimo zajedno, da funkcionišemo lepo i da imamo planove i poslovne i privatne. Rekao sam mu da ne pravimo skandale, da putujemo i uživamo i vidim da je srećan što sam ja srećan. Nemam šta da mu zameram, nikome u porodici ništa ne zameram. Što se tiče njegovih izjava, Bože moj, ja sam bio unutra i ja sam pričao svašta, znam kako to ide. Sinoć je bilo suza radosnica. I ja i njegova ćerka Vasilisa smo zaplakali, bilo je baš emotivno. Zlata se manje nervirala oko Mikijevog učešća nego oko mog. Ja sam imao ljubavni odnos, neiskusan sam, dok je on sve uradio zrelije i iskusnije.

Kurir.rs/Blic