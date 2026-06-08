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Pevačica Jelena Kostov pojavila se večeras na promociji novih pesama Nebojše Vojvodića, a dok je prilazila mestu događaja čuli su se komentari prolaznika kako sjajno izgleda.

Ona je pred okupljenim medijima rekla kako joj komplimenti prijaju i da, kao i svaka žena, voli da troši novac na odeću.

- Kada smo počinjali da radimo, tada je bilo - zarade se pare za vikend i pravac šoping centar i sve pare se potroše. Vremenom shvatite da to ne treba tako da se radi, već da se troši racionalno, ali mislim da svaka žena mora to da prođe - rekla je Jelena Kostov i dodala:

1/5 Vidi galeriju Pevačica Jelena Kostov pojavila se večeras na promociji novih pesama Nebojše Vojvodića Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen/Instagram

- Dobre cipele i dobra torba su važni, sve ostalo možeš da uklopiš - tvrdi pevačica.

O suprugu

Iako ne voli mnogo da priča u javnosti o svom suprugu, tvrdi da mu se uvek javlja na telefon.

- Znam kada me zove čisto onako da me čuje, ali ako me u pauzama zove, znam da je nešto ili oko dece ili… Ne volim da pogledam i odbijem poziv - kaže Kostova koja je otkrila i kako joj je muž upisan u telefonsk imenik.

- Ljubav moja - priznala je ona.

Na pitanje da li je suprug ljubomoran na komplimente koje dobija, Jelena je rekla:

1/5 Vidi galeriju Jelena Kostov Foto: Printscreen/Instagram

- Svako ko pored sebe ima nekoga koga voli, ceni i poštuje, može samo da bude ponosan - istakla je ona.

Zbog porodice zapostavila posao

Jelena kaže da ima pripremljene nove pesme i otkriva zbog čega se povukla na neko vreme.

- Dugo godina sam bila uspavana i konačno imam neke nove pesme. Tri nove pesme sam spremila - rekla je ona za Telegraf.