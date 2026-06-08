PEVAČICA JE GODINAMA U BRAKU, A MUŽA KRIJE KAO ZMIJA NOGE! Detalji iz njenog telefona sada isplivali u javnost
Pevačica Jelena Kostov pojavila se večeras na promociji novih pesama Nebojše Vojvodića, a dok je prilazila mestu događaja čuli su se komentari prolaznika kako sjajno izgleda.
Ona je pred okupljenim medijima rekla kako joj komplimenti prijaju i da, kao i svaka žena, voli da troši novac na odeću.
- Kada smo počinjali da radimo, tada je bilo - zarade se pare za vikend i pravac šoping centar i sve pare se potroše. Vremenom shvatite da to ne treba tako da se radi, već da se troši racionalno, ali mislim da svaka žena mora to da prođe - rekla je Jelena Kostov i dodala:
- Dobre cipele i dobra torba su važni, sve ostalo možeš da uklopiš - tvrdi pevačica.
O suprugu
Iako ne voli mnogo da priča u javnosti o svom suprugu, tvrdi da mu se uvek javlja na telefon.
- Znam kada me zove čisto onako da me čuje, ali ako me u pauzama zove, znam da je nešto ili oko dece ili… Ne volim da pogledam i odbijem poziv - kaže Kostova koja je otkrila i kako joj je muž upisan u telefonsk imenik.
- Ljubav moja - priznala je ona.
Na pitanje da li je suprug ljubomoran na komplimente koje dobija, Jelena je rekla:
- Svako ko pored sebe ima nekoga koga voli, ceni i poštuje, može samo da bude ponosan - istakla je ona.
Zbog porodice zapostavila posao
Jelena kaže da ima pripremljene nove pesme i otkriva zbog čega se povukla na neko vreme.
- Dugo godina sam bila uspavana i konačno imam neke nove pesme. Tri nove pesme sam spremila - rekla je ona za Telegraf.