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Večeras je promocija novih pesama pevača Nebojše Vojvodića, a tim povodom došla je i poznata voditeljka, Dragana Katić.

Ona je stala pred okupljene medije i sa njima razgovarala o ljudima sa estradnog neba, pa osvrnula na Lunu Đogani i otkrila da postoji jedna emisija u koju nikad ne bi otišla.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

"Mogu da biram gde ću doći"

Na samom početku, ona je istakla da joj je čast što je se Nebojša setio, a potom otkrila ko je od poznatih, kako kaže, po njenom senzibilitetu.

- Imam toliko staža da mogu da biram gde ću doći. Nebojša možda nema pratilaca na društvenim mrežama, ali ima mnogo poštovaoca. Vojvodić na pravi način gradi karijeru, zadovoljstvo mi je što me se setio. Milica Todorović, Milica Pavlović, Tanja Savić, Mirza Selimović, Uroš Živković, Džejla Ramović, svi su oni po nekom mom ukusu, po mom senzibilitetu - rekla je Dragana Katić okupljenim novinarskim ekipama.

O povratku Milana Stankovića: Možda imam ekskluzivu

Voditeljka je pripadnicima sedme sile zagolicala maštu o povratku pevača Milana Stankovića na javnu scenu, ali se osvrnula i na druge izvođače.

1/10 Vidi galeriju Dragana Katić Foto: Grand Press, Kurir Televizija

- Dušan Svilar je odlučio da se muzički obrazuje. On i dalje ima podršku Grand produkcije. Dušan je odlučio da nekim mirnim putem gradi svoju karijeru. Vrlo smireno, staloženo, sa jasnim ciljem. Nadicu Ademov volim, brat joj se sad takmiči u Zvezdama Granda, navijam za njega! Milan Stanković mi nedostaje, da. Da li imam informaciju o njegovom povratku? Možda imam ekskluzivu, al' ne mogu da govorim. Šalim se, ne znam, stvarno, volela bih da se vrati. Volela sam njegov scenski nastup, nadam se da će se vratiti - istakla je ona.

O Luninoj emisiji

Voditeljka je otkrila da postoji jedna emisija u kojoj je nećemo nikada videti, kako je navela.

1/7 Vidi galeriju Dragana Katić bez šminke Foto: Kurir Televizija, Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić

- Volela bih da se vrate određeni ljudi koji su činili Grand, ali to je nemoguće. Lepo funkcionišemo i sada, lepo radimo, sada je došlo neko novo vreme. Meni samo ljudi nedostaju, ali je Grand i dalje najgledaniji, to su dobri projekti, to govori o napretku. Rijaliti učesnici su sad aktuelni kao voditelji, što vidimo. Ja više cenim poštovaoce, nego pratioce. Da li bih pristala da dođem kod Lune u emisiju? Morala bih da pogledam emisiju, pa da procenim, njenu majku godinama znam. Ne znam da li bih došla. Više mogu o Anabeli da pričam nego o Luni. Inače, postoji jedna emisija u koju nikad ne bih otišla, nije bitno koja. Jutarnji program? Ne znam, ja sam samo rekla jedna emisija. Tu me nikad nećete videti - rekla je Dragana.

"Tanja Savić se ne javlja kolegama na aerodromu?"

Dragana nije želela da se bavi spekulacijama, ali je otkrila i u kakvom je odnosu sa pevačicom Tanjom Savić.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Tanja Savić se ne javlja kolegama na aerodromu, kažete? U to ne ulazim, ja sa njom imam vrlo lep odnos, nikad od nje nisam doživela ništa tog tipa. Uvek se lepo pozdravi sa mnom, to su ljudi koji poštuju nečije godine - rekla je Dragana.

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