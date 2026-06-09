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Kako je Didi Džej ranije navela, virus koji je preležala ostavio je posledice na njeno srce, zbog čega je bila primorana da se podvrgne dodatnim pregledima i strogo se pridržava saveta lekara.

Iako se trenutno oseća bolje, njen period oporavka trajaće još najmanje tri meseca.

- Doktor mi je rekao da će oporavak trajati još tri meseca... Nakon tri meseca organizovaću veliki povratak na scenu - poručila je pevačica zabrinutim fanovima.

1/4 Vidi galeriju Didid Džej ima zdravstvenih problema Foto: Privatna arhiva

Virus joj napao srce

Iako je navikla na dinamičan način života i brojne nastupe, sada je zdravlje stavila na prvo mesto. Inače, Didi je nedavno je za Informer ispričala kako je njena bolest počela.