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Pevačica Dijana Janković, poznatija kao Didi Džej oglasila se nakon zdravstvenih problema sa kojima se suočila i otkrila prognoze lekara.

Kako je Didi Džej ranije navela, virus koji je preležala ostavio je posledice na njeno srce, zbog čega je bila primorana da se podvrgne dodatnim pregledima i strogo se pridržava saveta lekara.

Iako se trenutno oseća bolje, njen period oporavka trajaće još najmanje tri meseca.

- Doktor mi je rekao da će oporavak trajati još tri meseca... Nakon tri meseca organizovaću veliki povratak na scenu - poručila je pevačica zabrinutim fanovima.

Didid Džej ima zdravstvenih problema  Foto: Privatna arhiva

 Virus joj napao srce

Iako je navikla na dinamičan način života i brojne nastupe, sada je zdravlje stavila na prvo mesto. Inače, Didi je nedavno je za Informer ispričala kako je njena bolest počela.

- Lečim se, virus mi je napao i srce. Nikada pre nisam bila tako bolesna i sve je došlo iznenada. U početku nisam ni znala šta mi se dešava, dok sam bila na revijama u Njujorku počela sam da se osećam veoma loše i onda sam potražila pomoć lekara - ispričala je ona nedavno.

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