AGONIJA DIDI DŽEJ I DALJE TRAJE! Virus joj napao srce, sad se oglasila: Doktor mi je rekao...
Pevačica Dijana Janković, poznatija kao Didi Džej oglasila se nakon zdravstvenih problema sa kojima se suočila i otkrila prognoze lekara.
Kako je Didi Džej ranije navela, virus koji je preležala ostavio je posledice na njeno srce, zbog čega je bila primorana da se podvrgne dodatnim pregledima i strogo se pridržava saveta lekara.
Iako se trenutno oseća bolje, njen period oporavka trajaće još najmanje tri meseca.
- Doktor mi je rekao da će oporavak trajati još tri meseca... Nakon tri meseca organizovaću veliki povratak na scenu - poručila je pevačica zabrinutim fanovima.
Virus joj napao srce
Iako je navikla na dinamičan način života i brojne nastupe, sada je zdravlje stavila na prvo mesto. Inače, Didi je nedavno je za Informer ispričala kako je njena bolest počela.
- Lečim se, virus mi je napao i srce. Nikada pre nisam bila tako bolesna i sve je došlo iznenada. U početku nisam ni znala šta mi se dešava, dok sam bila na revijama u Njujorku počela sam da se osećam veoma loše i onda sam potražila pomoć lekara - ispričala je ona nedavno.