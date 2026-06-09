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Pevačica Mia Borisavljević obeležila je 42. rođendan u krugu najbližih, a posebne trenutke podelila je sa pratiocima na društvenim mrežama. Brojna iznenađenja, pokloni i emotivne poruke obeležili su njen poseban dan, ali je jedan gest supruga Bojana Grujića izazvao najviše emocija.

Mia je slavlje organizovala na nesvakidašnjem mestu – u teretani, gde su je sačekali torta, cveće i pokloni. Među njima se našao i pažljivo odabran dar njene ćerke, knjiga pod nazivom „Tajanstvene pojave u našem narodu. Kremansko proročanstvo“.

Pevačica je potom pozirala pored šarene rođendanske torte i pokazala zlatni lančić sa slovima E i T, simbolično posvećen ćerkama Emi i Tei.

Ipak, najveće iznenađenje priredio joj je suprug Bojan. Tokom treninga, dostavljači su u prostor uneli spravu koju je Mia dugo priželjkivala, a uz nju su stigli i veliki buket cveća i bombonjera.

Vidno dirnuta pažnjom, pevačica je potrčala suprugu u zagrljaj, dok ju je on podigao i zavrteo u krug, što je izazvalo oduševljenje prisutnih.

1/5 Vidi galeriju Mia Borisavljević dobila poklone za rođendan Foto: Instagram

„Deca više vole tatu“

Podsetimo, Mia je nedavno govorila o odnosu sa suprugom, otkrivši da su njih dvoje potpuno različiti karakteri, ali da upravo zbog toga odlično funkcionišu.

Bojan i ja smo totalno različitih energija. On je riba u horoskopu, a ja blizanac, on je staložen, razmišlja, on tri puta meri pa onda seče. A ja sve suprotno - rekla je ona, pa nastavila:

Mi bez problema i svađa dolazimo do cilja. Ja uvažavam njegovo mišljenje, on je čovek završio muzičku školu, svira četiri instrumenta, prošao je mnoga takmičenja i uvažavam njegovo muzičko mišljenje. Mi se nekako dopunjujemo, jer on ima nešto što ja nemam, i obrnuto.

Ona je otkrila i ko je stroži roditelj.