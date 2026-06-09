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Dok je svet pratio njegov burni brak i suđenje sa Amber Herd, malo ko zna da je Džoni Dep u jednom periodu bio očaran i lepoticama iz Srbije. Nakon što je javnost brujala o njegovom susretu sa misicom Jelenom Mandić, isplivale su i fotografije sa fatalnom Draganom Banić, za koju se pričalo da je slavnom glumcu posebno zapala za oko.

Tokom suđenja u javnost su dospele brojne šokantne tvrdnje sa obe strane. Dep je više puta govorio o navodnim incidentima koje je doživljavao tokom braka, opisujući njihov odnos kao izuzetno buran.

Međutim, pored priča o Amber Herd, pažnju javnosti svojevremeno su privukle i žene sa naših prostora koje su se našle u Depovom društvu. Najpre se pisalo o srpskoj misici Jeleni Mandić, sa kojom je glumac viđen na jednom događaju, a fotografije su tada izazvale veliku pažnju medija.

Nedugo zatim u fokus je dospela i Dragana Banić, manekenka i bivša misica koju domaća publika pamti i po učešću u rijalitiju "Parovi". Dragana je svojevremeno na društvenim mrežama objavila zajedničke fotografije sa slavnim glumcem, što je pokrenulo brojne spekulacije o njihovom odnosu.

Volela fudbalere

Dragana je dovođena u vezu i sa mnogim drugim fudbalerima, a tokom rijalitija je, kako su svojevremeno tvrdili učesnici ovog formata, imala intimne odnose sa nekoliko učesnika. Čak je u pomenutom rijalitiju tražila Đaniju Ćurčiću da je poveže sa fudbalerima.

- Đani, moraš da me izvedeš u grad, da me upoznaš s nekim fudbalerima. To mi treba, ali, neki za mene, znaš kakve ja volim - rekla je ona tada Ćurčiću.

Dragana se proslavila u rijalitiju "Parovi", nakon čega je snimala spotove za pesme Raste, Tropiko benda i mnogih drugih. Bila je u raznim reklama, a javnost je nastavila da intrigira ljubavnim vezama sa fudbalerima, kao što su Nemanja Radonjić i Saša Lukić.

1/19 Vidi galeriju Saša Đani Ćurčić Foto: Starsport©, Printscreen

Radila na pumpi, dečko joj ubijen...

Iako nikada nisu potvrđeni navodi o eventualnoj romansi, priče o njihovom poznanstvu dugo su intrigirale javnost. Dragana je u više navrata isticala da je pre manekenske karijere živela sasvim drugačijim životom, radeći različite poslove, da bi kasnije ostvarila uspeh u svetu mode.

- Završila sam školu i krenula da radim na pumpi kao kasirka. Muškarci su mi iz dana u dan bili sve gadniji, balavili su bukvalno za mnom - priznala je misica i nastavila:

- Ostavljali su mi ogromne bakšiše, svoje brojeve telefona. Dnevno sam znala da zaradim bukvalno 100 evra bakšiša, jer su muškarci ludeli za mnom. Na mene su svi oni gledali kao savršen komad na kome bi se "istresli". Od naivne i fine devojčice sam se pretvarala u zver.

Njen partner, Goran Vlaović, pripadnik "škaljarskog" klana, tragično je ubijen pre dve godine na ostrvu Pagu u Hrvatskoj.

Ona je utehu, nakon smrti Gorana Vlaovića, našla u zagrljaju zgodnog i uspešnog mladića, sa kojim je dobila ćerku.

Danas živi daleko od medijske pompe, posvećena je porodici i majčinstvu, ali i dalje privlači pažnju svojim izgledom. Sa druge strane, Dep svoj privatni život uglavnom drži podalje od očiju javnosti, pa nije poznato da li je trenutno u vezi ili uživa u samačkom životu.