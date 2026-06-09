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Pevačica Vesna Vukelić Vendi objasnila je u svom prepoznatljivom stilu, u kakvom vremenu živimo i kakav problem imamo kao nacija.

Foto: Printscreen YouTube

"Isključeni smo totalno iz duhovnih tema i ponašamo se kao ispražnjeni mobilni telefoni. Tumaramo po svetu kao razelektrisani molekuli, sudarajući se i ne znajući u kom pravcu idemo i šta hoćemo od života", rekla je Vendi.

Ona je otkrila da od kolega najviše ceni i poštuje Zdravka Čolića, jer prema njenom mišljenju nije napravio cirkus od svog života. Iskoristila je priliku da isproziva pevačice i pevače, koji uzimaju ogromne svote novca i utrkuju se za nastupe na trgovima.

"Politika je uhlebljenje mnogim pevačima i onda ne treba da budemo iznenađeni kada vidimo da mnogi dobijaju pune honorare za nastup na polupraznim trgovima", rekla je bez dlake na jeziku. Iskritikovala je sve koji se zabavljaju sa mlađim partnerima.

"Mi smo jeftini iznutra i namagnetišemo jeftine muškarce i zato nam se i događa takozvani žal za mladošću, kad žena od četrdeset i nešto godina traži jednog žutokljunca. To znači da ona nije sazrela. Kada neko ima nizak koeficijent inteligencije, onda je tačno da je mlađe slađe", ispričala je Vukelićeva u Premijeri.

1/6 Vidi galeriju Vesna Vukelić Vendi Foto: Kurir Televizija, Privatna Arhiva, Kurir

Za njom uzdisala bivša Juga

Vesna Vukelić Vendi, poznata po britkom jeziku i brutalnoj iskrenosti zbog koje je često ulazila u konflikte, na medijskoj sceni je već dugi niz godina.

Bivša Jugoslavija ju je upoznala kao pevačicu, koja se nije libila da zapeva ni ispod šatora i uzme vrtoglavu sumu novca za svoj nastup. Devedesetih godina važila je za markantnu bombu bujnih grudi za kojom je uzdisala bivša Jugoslavija.

Vesna danas gazi šestu deceniju, a mnogi kažu da izgleda odlično, te obravdava titulu nekadašjeg s*ks simbola.