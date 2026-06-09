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U rijalitiju „Elita“ večeras će biti održana još jedna žurka, a Veliki šef je i ovog puta pripremio posebno iznenađenje za učesnike.

Nakon završetka emisije „Amidži šou“, atmosferu na imanju u Šimanovcima dodatno će zagrejati mlada pevačica Anđela Stojković. Talentovana umetnica osvojila je publiku svojim moćnim glasom i upečatljivim nastupima, zbog čega važi za jedno od zapaženijih imena mlađe muzičke scene.

Foto: Printscreen

Nema sumnje da takmičare očekuje veče ispunjeno dobrom muzikom, pozitivnom energijom i nezaboravnom atmosferom.

Javnosti je postala poznata kada se pojavila u "IDJ šou", gde je zauzela visoko drugo mesto.

Takođe, pored Anđele, za sjajan provod će biti zaduženi i momci iz Dijamanti benda, ali ni to nije sve!

Atmosferu na imanju će prvo dobro "zagrejati" DJ Denny, popularni di-džej koji će pažljivim odabirom domaćih i stranih hitova podići sve učesnike na noge.

Ostala bez oca uz kog je rasla nakon razvoda roditelja

1/5 Vidi galeriju Anđela Stojković Foto: Printscreen, Privatna arhiva

Mlada pevačica Anđela Stojković nedavno je otvorila dušu o teškoj temi, pa otkrila niz detalja o gubitku oca, ali i životu sa bakom i dekom.

Uskoro će se odseliti iz njihove kuće, što joj ne pada lako.

- Jako su ponosni i uvek plaču zbog mog uspeha, ali postoji i strah. Uskoro treba da se preselim u Beograd i oni brinu kako ću se snaći. Iako sam za njih još uvek mala, snalažljiva sam i zrela osoba. Nikada nisu bili protiv toga da budem pevačica, čak su me oni i gurali pre nego što sam sama postala svesna da to želim. Savetuju me da se ne uzvezdim, da ih se uvek sećam, da budem svoja i da se čuvam lošeg društva. To mi je stalno u glavi gde god da odem - rekla je Anđela.

- Baki sam rekla da može sa mnom u Beograd, ali mi je žao da deda ostane sam, treba mu ženska ruka. Možda bude sa mnom mesec dana dok se ne uhodam, ali ona ima 58 godina, zdravstvene probleme i ne voli beton, više voli svoj Požarevac. Čekam vozačku dozvolu pa da se napokon preselim. Radiću za njih. Kuća nam je super sređena, ali bih volela da renoviram drugi sprat, iako neću tu živeti. Želim da im doprinesem koliko god mogu i da ih nikada ne obrukam - dodala je bivša učesnica IDJ Show-a.

O smrti oca

1/6 Vidi galeriju Anđela Stojković Foto: Printscrean

- Nažalost, nisam provela dovoljno vremena sa njim i žao mi je što nije doživeo moj uspeh. Razboleo se i otišao za samo nedelju dana. Imao je ogroman strah od zubara. Zub se pokvario, stvorio se gnoj koji se slio u pluća. To je bio horor - rekla je ona i dodala:

- Kako vreme prolazi, sve je teže. Ne verujem u ono da vreme leči sve. Ne pokazujem to pred svima, ali kad sam sama, isplačem se. Srećom, imam dečka, tetku i porodicu sa kojima mogu o svemu da pričam. Tetka mi je zamenila majku u mnogim stvarima - jasna je bila ona.

Objasnila je da su se njeni roditelji rastali kad je bila beba.

- Moji su se rastali kad sam imala godinu dana. Odrasla sam uz tatu jer je on imao bolje uslove. Ne krivim nju, bolje što su se rastali nego da sam rasla uz svađe. Čujemo se, ona me podržava, ali tetka je bila tu za sve one ženske teme o kojima nisam mogla sa babom ili tatom. Tetka je mlada, '94. godište, pa se bolje razumemo - kazala je na kraju za "Alo".