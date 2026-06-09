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Pevačica Nadica Ademov sa suprugom i decom uživa u luksuznom stanu čija se vrednost procenjuje na čak 830.000 evra, a pažnju javnosti privukao je i njen impresivan garderober.

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Foto: Dušan Petrović

Nadica, naime, ne krije da voli luksuzne modne komade, pa u svojoj kolekciji poseduje brojne skupocene torbe i cipele renomiranih brendova. Posebno je odjeknula informacija da je za jednu torbu izdvojila čak 10.000 evra, što je mnoge ostavilo bez teksta.

- Ne volim nikad da pričam o cenama, ali evo ako me već pitate za tašnu, ona košta od osam pa do 10.000 evra, a moje čizme oko 700 evra. Kolekcija vredi preko 30.000 evra sigurno, nikad to nisam ni računala - rekla je jednom Nadica Ademov za Blic, pa je dodala:

- Cipele su generalno i tašne najskuplje u mom garderoberu, ali ne znam sada šta bih izdvojila. Najskuplja tašna mi je ova koju sam gore pomenula i imam još jednu koja košta oko 11.000 evra. Tačno je da imam dosta prijatelja estradi, dobijala sam skupe poklone, ali ipak je moj partner dao najskuplji poklon, a to su moja deca.

Stan ceo opremila i sredila

Nadica Ademov stigla na koncert Vesne Zmijanac Foto: Damir Dervišagić

Inače, prema rečima izvora bliskog pevačici, stan je bio potpuno nov i opremljen, što je Nadici odmah privuklo pažnju.

- Trebalo je samo neke sitnice srediti, ali je mahom sve bilo po njenom ukusu. Prethodni vlasnik ga je opremio i prodao, a Nadica je brzo donela odluku o kupovini - otkriva izvor.

Cena kvadrata bila je oko 4.500 evra, što znači da je ukupna vrednost stana procenjena na najmanje 830.000 evra.

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Nadica Ademov Izvor: Kurir