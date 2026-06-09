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Đovani Bajramović, jedan je od najtraženijih pevača, pogotovo na romskim veseljima.

On je čovek raskošnog glasa, a nedavno je otkrio da priča i tri strana jezika ali da školu nije završio.

Nema školu, a zgrće lovu

Nemački, francuski i italijanski, govori savršeno, a završio je samo tri razreda osnovne škole.

- Bio sam samo tri razreda u školi i to dok je bila užina, posle ono... Znači, užina u pola osam. Sačekam užinu i idem kući - rekao je Đovani za Blic.

Gostujući u emisiji, kada je dobio zadatak da čita zadate reči sa papira, Đovani se našao u nebranom grožđu. Čim je dobio papir, pevač se zbunjeno požalio: "Šta piše?". Kada je igrica postala preteška i kada je trebalo izgovoriti reči poput "vetrenjača", pa je pričao "veternjača", on se pred kamerama počeo pravdati svojim ranijim priznanjem, vičući kroz smeh: "Pa ja sam u početku rekao da nemam školu! Ne umem da čitam. Jao Bože".

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Foto: Printscreen

Ova njegova iskrenost, spontanost i spremnost da se našali na sopstveni račun izazvale su opšti haos i smeh u studiju, dokazujući još jednom da je Đovani Bajramović apsolutni kralj dobrog provoda.

Zaboravlja ime rodjenoj deci

Đovani Bajramović se do sada sedam puta razvodio, a sa svakom bivšom ženom ima po jedno dete.

On je prošle godine dobio osmo dete, sa osmom ženom, a danas je ponosni otac šest sinova i dve ćerke.

Đovani Bajramović Foto: Printscreen

- Sedmoro dece imam, i sad čekam osmo. Da slučajno ne pogrešim jer sam imao problem nakon gostovanja u emisiji kada sam jedno dete zaboravio da navedem - rekao je pre nego što je dobio osmo dete.

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STARS EP 598 23.05.2026. Izvor: kurir televizija