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Vlasnik TV Pinka, Željko Mitrović, ponovo je privukao pažnju objavom na društvenim mrežama. Poznat po tome što sa pratiocima redovno deli detalje iz poslovnog i privatnog života, Mitrović je ovog puta nasmejao mnoge neobičnim snimkom.

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Foto: Printscreen/Pink Youtube

Na svom Instagram profilu objavio je video u kojem, sedeći, vozi skejt i imitira karakterističan zvuk motora, dok se istovremeno šali na račun finansijskog uspeha. U duhovitom tonu otkrio je svoj „recept“ za bolju zaradu, što je izazvalo brojne reakcije i komentare njegovih pratilaca.

- Kad god mi ponestane para, ja ponovim ovaj moj "ritual", i počnu pare da pristižu sa svih strana! - otkrio je Željko Mitrović i dodao:

- Ne treba preterivati, jer pare su obično je*eno sredstvo, nikad, i da ponovim nikad, ne smeju postati cilj - poručio je vlasnik Pinka, a komentari pratioca se samo nižu.

Na mrežama saopštio tužnu vest

Željko Mitrović Foto: Promo, Printscreen/TV Pink, Printscreen Instagram

Inače, nedavno su Mitrovići podelili tužne vesti. Vlasnik "Pinka", Željko Mitrović, oglasio se potresnim rečima nakon što je uginuo njegov kućni ljubimac Mejsi.

- Ta mala bića, nas uče koliko je svaki dan života značajan, njihova lojalnost i posvećenost je nešto što ljudi nikada neće naučiti, a čaroliju koju nam daju nikada nećemo dovoljno ceniti, poštovati i uzvratiti! Neka nam je spokojna naša Mejsi, gde god da je sada, a ja lično duboko verujem da ćemo se sresti opet, jer vreme i njegova ograničenost je zapravo glavni faktor sveopšteg životnog besmisla i nas ljudi i tih predivnih malih bića! Pre ili kasnije opet ćemo biti svi na okupu! Volimo te draga naša Mejsi! - napisao je Mitrović.

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Počeli otkazi na Pinku Izvor: Kurir.rs