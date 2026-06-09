"KAD GOD MI PONESTANE PARA, URADIM OVO!" Željko Mitrović otkrio ritual za privlačenje novca (VIDEO)
Vlasnik TV Pinka, Željko Mitrović, ponovo je privukao pažnju objavom na društvenim mrežama. Poznat po tome što sa pratiocima redovno deli detalje iz poslovnog i privatnog života, Mitrović je ovog puta nasmejao mnoge neobičnim snimkom.
Na svom Instagram profilu objavio je video u kojem, sedeći, vozi skejt i imitira karakterističan zvuk motora, dok se istovremeno šali na račun finansijskog uspeha. U duhovitom tonu otkrio je svoj „recept“ za bolju zaradu, što je izazvalo brojne reakcije i komentare njegovih pratilaca.
- Kad god mi ponestane para, ja ponovim ovaj moj "ritual", i počnu pare da pristižu sa svih strana! - otkrio je Željko Mitrović i dodao:
- Ne treba preterivati, jer pare su obično je*eno sredstvo, nikad, i da ponovim nikad, ne smeju postati cilj - poručio je vlasnik Pinka, a komentari pratioca se samo nižu.
Na mrežama saopštio tužnu vest
Inače, nedavno su Mitrovići podelili tužne vesti. Vlasnik "Pinka", Željko Mitrović, oglasio se potresnim rečima nakon što je uginuo njegov kućni ljubimac Mejsi.
- Ta mala bića, nas uče koliko je svaki dan života značajan, njihova lojalnost i posvećenost je nešto što ljudi nikada neće naučiti, a čaroliju koju nam daju nikada nećemo dovoljno ceniti, poštovati i uzvratiti! Neka nam je spokojna naša Mejsi, gde god da je sada, a ja lično duboko verujem da ćemo se sresti opet, jer vreme i njegova ograničenost je zapravo glavni faktor sveopšteg životnog besmisla i nas ljudi i tih predivnih malih bića! Pre ili kasnije opet ćemo biti svi na okupu! Volimo te draga naša Mejsi! - napisao je Mitrović.