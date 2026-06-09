PAVLE MENSUR KRIO VEZU SA RIJALITI UČESNICOM! Isplivali detalji romanse sa Milicom Veličković, javnost u neverici
Mladi glumac Pavle Mensur se našao u centru pažnje javnosti zbog svog emotivnog života. Trenutno, glumac uživa u romantičnoj vezi sa poznatom glumicom Jelisavetom Orašanin, koja je od njega starija 11 godina. Kako saznaju domaći mediji, on je bio u vezi sa bivšom rijaliti učesnicom Milicom Veličković.
Kako dalje saznaju mediji, glumac i bivša rijaliti učesnica imali su kratku romansu koju je Pavle Mensur vešto krio od očiju javnosti.
Ono što je posebno interesantno jeste da je mladi glumac ovu vezu držao u strogoj tajnosti, te je nije javno eksponirao, za razliku od svojih prethodnih veza sa ostalim devojkama koje su bile znatno vidljivije u javnosti.
Kako navodi izvor "Blica" njih su upoznali zajednički prijatelji.
- Milica i Pavle su odrasli u istom kraju, upoznali su se preko zajedničkih prijatelja, a potom su odnos podigli na viši nivo. Veza je kratko trajala, rastali su se bez ružnih reči i svako je nastavio svojim putem - rekao je izvor za domaće medije.
Jelisaveta odlepila za mlađim kolegom
Podsetimo, glumica Jelisaveta Orašanin uživa u ljubavi sa 11 godina mlađim kolegom Pavlom Mensurom od marta ove godine, a njihov odnos je iz prijateljskog prerastao u ljubavni nakon što mu se ona žalila da je nesrećna u braku s Milošem Teodosićem, saznaje Kurir.
Njih dvoje su, prema rečima upućenih, počeli da se intenzivno druže početkom ove godine, ali je u njihovom društvu tada bilo i drugih njihovih kolega i prijatelja. Međutim, do zbližavanja je došlo nakon što su njih dvoje nastavili da se viđaju i nasamo.
Stavili tačku na bračnu zajednicu posle devet godina
Podsetimo, Jelisaveta i Miloš Teodosić odlučili su da stave tačku na svoju bračnu zajednicu posle devet godina. Oni su ostali u dobrim odnosima, a rastanak je protekao civilizovano i bez skandala, i to prvenstveno zbog dece, koja su im prioritet.
Kako navode upućeni, odluku o rastanku su doneli jer su im se putevi i pogled na zajednički život razišli. Bivši par se dogovorio o svim detaljima razvoda, pa je glumica ostala u porodičnom stanu na Vračaru, u blizini Hrama Svetog Save, dok je bivši košarkaš prešao u manji stan.
Kurir.rs/Blic