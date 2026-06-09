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Zorana Mićanović proslavila nakon takmičenja "Zvezde Granda", a sada se prisetila početka karijere.

Iako je ispala iz takmičenja, sudbina je bila na njenoj strani.

"Napravila sam haos"

- Direktno sam ispala iz polufinala. Čak nisam išla ni u baraž. Mnogo sam plakala i rekla sam: "Ja se nikada više pevanjem baviti neću". Bila sam očajna, zvala sam i Sašu i Milija, haos sam napravila.Od malena sam tvrdoglava bila i sve sam radila na svoju ruku. Zvao me je Saša sutradan i pitao da li želim da snimim pesmu ali to znači da više nikada neću moći da se takmičim. Svako sam rekla da nikada više neću biti deo toga i pristala sam da snimim pesmu. Čak sam htela i da izbacim deo teksta, ali mi je Mili mi je rekao da ćutim i da pevam - rekla je Zorana kroz osmeh za TV Adria i nastavila:

1/11 Vidi galeriju Devetnaestogodišnja Zorana Mićanović, trenutno jedna od najtraženijih pevačica na domaćoj sceni, priznala je da je za samo dve pesme dobila bakšiš od skoro 10.000 evra. Foto: Printskrin/Instagram, Dito Bravo

- Kad se setim koji je to bum bio 24 sata nakon pesme. Odmah sam ušla u trending, bilo je opšte ludilo. "Sikter" je napravio toliku pompu, neverovatno je to bilo. Posle toga više ništa nije bilo isto. Trebalo mi je mnogo vremena da izgradim sebe jer je pesma bila veća od mene. Svi su znali za pesmu ali ne i ko je peva.

"Nisam želela da budem kao sve moje koleginice"

Zorana Mićanović izjavila je nedavno da ne želi da bude kao njene koleginice, pa je odustala od ideje da ugradi silikone. Kako je prvo rekla, zakazala je operaciju za implante, a onda se brzo predomislila jer je shvatila da je mlada i ne treba da menja svoj izgled.

- Falilo je malo da ugradim silikone, ali sam se na kraju predomislila. Zakazala sam operaciju kod jednog od najboljih doktora, međutim, odustala sam od intervencije jer nisam želela da sa samo 20 godina budem ista kao i ostale koleginice. Smatram da sam mlada i da za tim nema potrebe, ipak je najlepše biti prirodan - kaže pevačica za Informer i dodaje:

1/7 Vidi galeriju Zorana Mićanović Foto: Marko Cvetković, Printscreen

- Uradila sam jedino usne, koje sam minimalno popunila pre dve godine. I bez te intervencije imala sam lepe, prirodne usne, ali sam želela da ih popunim i dodatno istaknem.