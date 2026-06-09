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Zorana Mićanović govorila je o bolnom detinjstvu i odnosu sa majkom koja ju je napustila zbog drugog čoveka.

Pevačica je otkrila do sada nepoznate detalje odrastanja.

"Ne dozvoljavam sebi da padnem"

- Kada je otišla drugim čovekom, taj čovek nije hteo da me prihvati. On nije više živ. Želeo je valjda sa njom da živi sam, ja sam tada otišla kod majke. Bilo mi je teško, ali danas, izborila sam se tim. Pomirila sam se, nije da mi nije teško, ali... Ne volim da pričam o toj temi jer je bolna, ali ne dozvoljavam sebi da padnem. Imam divnog oca i divnu maćehu koji su me odgajili, imam toliko razloga da budem srećna - govorila je Zorana na Adria TV i dodala:

1/6 Vidi galeriju Zorana Mićanović Foto: Printscreen/Grand

- Mi smo se često selili zajedno, ali oni su me odgajili. Majku sam viđala. Nikada mi nije objasnila zašto je sve to tako bilo. Pitala sam zašto je to tako bilo, iako sam znala odgovor. Nije želela da ja živim u tom okruženju. Majka je radila, a on je neko vreme radio, pa je prestao. On je više zavisio od nje. Kad se žena zaljubi ne vidi ništa, mada nije to kod svakoga tako. Kada se zaljubimo dozvoljavamo da muškarac diktira našim životom jer se plašimo da ne budemo ostavljen.

"Ne mrzim svoju majku"

Mićanovića je priznala i u kakvim je odnosima sa majkom danas.

- Nekada smo bile u korektnim odnosima, nekad ne, zavisi od situacije. Pomažem joj oko svega što treba, čujemo se, ali zahladneli su odnosi. Ne može to nikada da bude isto. Kad se život okrene, promeni se sve. Ali, ako joj nešto treba uvek sam tu. Ja nju ne mrzim - dodala je Zorana za Adria TV.

1/6 Vidi galeriju Zorana Mićanović nedavno je za medije otkrila da je pretprela vršnjačko nasilje, a sada je gostujući u Amidži šouu otkrila kako je to izgledalo. Foto: Pink, Kurir

Maćeha kao najveća podrška

Zorana je otkrila da posebnu ljubav i podršku ima od žene koja ju je odgajila.

- Maćeha mi je jako bliska. Ona zna svoje moje tajne, mnogo me je naučila. Super funkcionišemo i ona je moja podrška.