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Prisetila se i početka karijere, te je otkrila kako je izgledao početak njihovog odnosa.

"Volela sam da držim sve pod kontrolom"

- Bili smo baš kilnci. Upoznala sam nekog poznatog, to mi je bilo nešto. Otišli smo iz Italije, imali smo sako veče nastupe, organizaciju. Ja sam volela sve da držim pod kontrolom, a on je pored mene bio miran i siguran jer zna da on može da se bavi finansijama a ja svime ostalim. Stvarno smo bili dobar tim i tada nismo poslovno mogli jedno bez drugog - govorila je Slađa u "Bunkeru" kod Lune Đogani i dodala:

1/8 Vidi galeriju Đole Đogani Foto: printscreen YT, Print Screen, Printscreen Pink

- Meni je trebalo da to sve čujem sa druge strane, da neko bude svestan. Meni je tada desilo da se zaljubim, imao je neke lepe muške stvari na koje devojčice padaju... Kažu, kada tražiš partnera gledaš da liči na tvog oca, a on je stvarno podsećao na njega. Strog, pravičan, bilo je lepo. Dobili smo dvoje dece, bilo je stvarno fino, ali kasnije se nisam tu više pronalazila. Skoro sedam godina smo živeli u Italiji, tamo sam Silviju i rodila.

1/7 Vidi galeriju Đole Đogani i Slađa Delibašić Foto: Printscreen

"Treba mi duplo jači muškarac"

Slađa je progovorila o emotivnom statusu i sreći.

- Srećna jesam. Kada prođu godine i kada ne nađeš pravog partnera, a koji je sa tobom zbog imena i prezimena... Pritom žena radi, zarađuje novac, ima mirnu luku... Sve ga to ponese i onda napravi situaciju sa nekom drugom ženom, to je ono... Ja sam srećna žena, radim, imam vrtić, i dalje sam lepa i zgodna. Volela bih da imam emotivnog partnera li teško je da ću moći ponovo moći nekome da verujem. Meni treba duplo jači muškarac od mene - rekla je Slađa u "Bunkeru".