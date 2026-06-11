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Pevač Ivan Gavrilović, koji je bio jedna od najvećih zvezda devedesetih godina, poznaje mnoge mračne tajne, otkrio je jednom prilikom da je Zvezdan Slavnić svojevremeno gepekovao repera Dalibora Andonova Grua i to zbog Ksenije Pajčin.

- Zvezdan je gepekovao pokojnog Dalibora Andonova Grua. Mi smo se družili, ja sam bio dobar sa Ksenijom, a Zvezdana sam poznavao samo kao njenog dečka. To što je on uradio, to su strašne stvari. Ona nikad nije imala sreće sa momcima. Imala je lošu karmu za momke, baš mi je žao, bila je dobar čovek - isprilao je jednom prilikom Gavrilović za "Svet".

1/5 Vidi galeriju Ivan Gavrilović otkriva dogodovštine Foto: Kurir TV, Kurir, Kurir Televizija

Kako je ispričao, Slavnić je pokojnog repera gepekovao zbog ljubomore.

- Valjda su se Ksenija i Gru nešto muvali, načuo je da su se dopali jedno drugom i eto. Stavio ga u gepek i vozio po gradu. Pa zbog nje je ubio dečka, ovo ništa nije čudno - istakao je pevač.

1/5 Vidi galeriju Ksenija Pajčin i Zvezdan Slavnić Foto: Kurir / Marina Lopičić, Preent Screen

Zvezdan o pokojnoj Kseniji Pajčin

Zvezdan Slavnić čim je ušao u rijaliti Zadruga govorio je o odnosu sa pokojnom pevačicom Ksenijom Pajčin.

Sin legendarnog košarkaša Moka Slavnić tada je bez zadrške delio detalje njihove veze, naglašavajući da je Ksenija bila njegova najveća i najvažnija ljubav, o kojoj i danas govori sa posebnim emocijama.

- Bila je moja najveća dečačka ljubav. Imao sam 17, a ona 16 godina. Negde godinu i po dana smo baš bili zajedno, posle se to razvlačilo - istakao je Zvezdan, te se prisetio njihovih susreta nakon raskida.

Foto: Preent Screen