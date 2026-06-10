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Domaća javnost nedavno je saznala za emotivnu vezu glumca Alekseja Bjelogrlića i pevačice Sare Jovanović, poznatije kao Sara Jo, o čemu bruje društvene mreže danima.

Ova vest je mnoge iznenadila budući da su nedavno oboje bili u odvojenim ljubavnim vezama. Sara Jo bila je u petogodišnjoj vezi sa koreografom Žigom Sotlarom, sa kojim je viđena na jednom događaju krajem marta ove godine.

1/6 Vidi galeriju SARA JO PROŠETALA CRVENIM TEPIHOM: Pevačica druge večeri Banja Luka Festa uživala u koncertu muzičke dive Josipe Lisac (FOTO) Foto: Banja Luka Fest, Aleksandar Čavić

Njih dvoje su zaljubljeno pozirali medijskim ekipama, a tom prilikom su govorii i o svadbi.

- Nadam se da svadba neće biti toliko kompleksna. Nama bi bilo dovoljno da peva Čola - rekla je Sara Jo, a njen partner se nadovezao da bi prisustvo Zdravka Čolića bilo sasvim dovoljno.

Sa druge strane, Aleksej Bjelogrlić se u januaru ove godine pojavio na premijeri filma "Svadba" u Beogradu ruku pod ruku sa atraktivnom manekenkom Jelenom Zloporubović (22).

Foto: Printskrin Instagram

Inače, Jelena je manekenka, poput njegove majke Maje, ali i studentkinja glume na FDU, pa je jasno da oboje dele strast prema glumi. Kako su mediji navodili, ona je u klasi sa Martom Petričević, ćerkom Nele Mihajlović i bratanicom Suzane Petričević.

Ipak, pre samo nekoliko dana dospela je u medije informacija da je Sara Jo raskinula petogodišnju vezu sa pomenutim koreografom. Ljubavna priča za koju su mnogi mislili da će krunisati brakom doživela je krah.

Foto: Nemanja Nikolić

Sara Jo je stavila tačku na vezu sa Žigom, a kako su primetili fanovi na mrežama pevačica i dalje prati svog, sada već bivšeg dečka, dok je on nju otpratio sa Instagrama.

Vrlo brzo pojavila se informacija i da je Sara Jo sada u vezi sa Aleksejem Bjelogrlićem. Da ljubav cveta i da par više ne želi da se krije, svedoče i objave na društvenim mrežama.

Foto: Printscreen/Instagram

Pevačica je ubrzo objavila i fotografju Bjelogrlića na kojoj se smeje, što je bila još jedna potvrda romanse.

Kurir.rs

Sara Jo: