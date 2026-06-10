BJELOGRLIĆ SMUVAO FATALNU MANEKENKU, PA JE OSTAVIO ZBOG SARE JO! Šok obrt za svega nekoliko meseci - Jedan detalj nakon raskida je sve iznenadio
Domaća javnost nedavno je saznala za emotivnu vezu glumca Alekseja Bjelogrlića i pevačice Sare Jovanović, poznatije kao Sara Jo, o čemu bruje društvene mreže danima.
Ova vest je mnoge iznenadila budući da su nedavno oboje bili u odvojenim ljubavnim vezama. Sara Jo bila je u petogodišnjoj vezi sa koreografom Žigom Sotlarom, sa kojim je viđena na jednom događaju krajem marta ove godine.
Njih dvoje su zaljubljeno pozirali medijskim ekipama, a tom prilikom su govorii i o svadbi.
- Nadam se da svadba neće biti toliko kompleksna. Nama bi bilo dovoljno da peva Čola - rekla je Sara Jo, a njen partner se nadovezao da bi prisustvo Zdravka Čolića bilo sasvim dovoljno.
Sa druge strane, Aleksej Bjelogrlić se u januaru ove godine pojavio na premijeri filma "Svadba" u Beogradu ruku pod ruku sa atraktivnom manekenkom Jelenom Zloporubović (22).
Inače, Jelena je manekenka, poput njegove majke Maje, ali i studentkinja glume na FDU, pa je jasno da oboje dele strast prema glumi. Kako su mediji navodili, ona je u klasi sa Martom Petričević, ćerkom Nele Mihajlović i bratanicom Suzane Petričević.
Ipak, pre samo nekoliko dana dospela je u medije informacija da je Sara Jo raskinula petogodišnju vezu sa pomenutim koreografom. Ljubavna priča za koju su mnogi mislili da će krunisati brakom doživela je krah.
Sara Jo je stavila tačku na vezu sa Žigom, a kako su primetili fanovi na mrežama pevačica i dalje prati svog, sada već bivšeg dečka, dok je on nju otpratio sa Instagrama.
Vrlo brzo pojavila se informacija i da je Sara Jo sada u vezi sa Aleksejem Bjelogrlićem. Da ljubav cveta i da par više ne želi da se krije, svedoče i objave na društvenim mrežama.
Pevačica je ubrzo objavila i fotografju Bjelogrlića na kojoj se smeje, što je bila još jedna potvrda romanse.
Kurir.rs
Sara Jo: