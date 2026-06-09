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Pevačica i bivša učesnica "Zvezda Granda" Marina Radosavljević svojevremeno je šokirala sve nakon što su joj zapaljeni automobil i pomoćni objekat u dvorištu porodične kuće.

Pevačica je naime, objasnila šta se desilo, kao i šta je bio razlog da je napadnu.

- Nepoznati počinioci izazvali su požar u pomoćnom objektu koji je služio kao garažni prostor, ostava za ogrev i deo predviđen za buduću adaptaciju u stambeni prostor, a istovremeno je zapaljen moj automobil i automobil moje majke koji su fizički bili dovoljno udaljeni da se namera podvodi pod zločin i ciljan pokušaj ubistva, nanošenja bola i trauma.

1/5 Vidi galeriju Marina Radosavljević objasnila sve oko požara Foto: Printscreen/Facebook, Kurir Televizija, Printscreen/Instagram

Ovim činom pričinjena je velika materijalna šteta, uništen je deo ušteđevine mojih roditelja, nepokretna i pokretna materijalna dobra. Ovaj događaj ne pogađa samo moju porodicu - napisala je pevačica.

- Požar je mogao imati katastrofalne posledice ne samo po život moje majke i mene koje smo u tom momentu spavale i koje smo kao nejač jedine bile u kući te kobne večeri, već su posledice mogle biti i po ceo kvart porodičnih kuća u naselju Donja Dubrava, gde žive porodice sa decom, imajući u vidu i infrastrukturni položaj instalacija koje prolaze iznad mog dvorišta, u neposrednoj blizini svih kuća. S obzirom na još uvek nepoznat identitet počinilaca.

Bivšeg prijavila za nasilje

Podsetimo, pevačica je bivšeg partnera prijavila za nasilje, o čemu je otvoreno pričala.

Ona je naime, pre četiri godine bila u žiži interesovanja kada je otkrila da je pretrpela fizičko nasilje od strane bivšeg dečka.

- Još uvek se osećam katastrofalno. Stres me je stigao, nemam apetit… Teško je to podneti, posebno jer ne razumem zašto se sve to desilo. Užasne bolove imam i sada. Idem kod lekara, prikupljam potrebnu dokumentaciju za postupak, idem i kod psihologa - objasnila je pevačica.

1/7 Vidi galeriju KO JE MARINA RADOSAVLJEVIĆ KOJU JE PREBIO BRAČNI PAR IZ BANJE? Već je krvnički pretučena, imala saobraćajku, a JK je urnisala u ZG Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

Žiri u ZG je nije štedeo u komentarima

Tokom svog učešća u pomenutom šou programu izazivala je razne komentare publike i delila žiri koji je za nju imao i reči hvale, ali i kritike. Tokom 2020. godine, članovi žirija Zvezda Granda složili su se samo u jednom kada je Marina u pitanju – da se ne slažu.

Članovi žirija je nisu štedeli tokom njenog takmičenja, pa su komentari bili razni.

- Pralice, greške koje imaš nikako da ispraviš. Treba ti dosta vremena i rada, a Đorđe sigurno ne može da ti se posveti 5 puta nedeljno. Maky, potpuno neatraktivan program, čini mi se da su pesme trajale do Bogojavljenja. Za tebe je efektivnije pevati kraće pesme. Očigledno je da nešto ne radiš kako treba.

Snežana Đurišić je tada smatra da je Marina dobra pevačica i slaže se sa Šerifovikom da ovaj muzički program nije za nju.

- Volela bih da pronađeš repertoar koji će da pokaže tvoje vokalne sposobnosti - dodala je.

- Šta, devojko, sa tobom nije u redu? Šta je znači Marina Radosavljević Maky, kakva Maky, šta znači ovo y? To u startu zvuči da ništa napraviti nećeš, pogledaj kako si se obukla - bila je oštra tada Karleuša, pa joj poručila da malo prevrti Instagram i ugleda se na nju i njene stajlinge.

- Pratim tvoj rad na Instagramu, ali ne mogu tako da se razgolitim - odgovorila je tada takmičarka, a Karleuša joj odgovorila da je sigurno više obučena nego ona.

Inače, Marina i njen kolega Filip Mitrović doživeli su saobraćajnu nesreću 2016. godine.

Do udesa je došlo, kako je Filip tada rekao, kada je vozač drugog automobila preticao tako što je kršio pravila u saobraćaju, i pevač je srećan što nije došlo do veće nesreće jer muškarac koji je u tom trenutku bio u drugom autombilu, vozio je i bebu, ali mu to nije bio razlog da više povede računa u saobraćaju.