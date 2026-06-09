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Orkestar Aleksandara Sofronijevića objavio je novu pesmu koja nosi posebnu priču i zanimljivu muzičku pozadinu.

Reč je o numeri “Boli boli” nastaloj u saradnji sa ekipom koja je radila kultnu seriju “Složna braća.”

"Pesma je dobila potpuno novo ruho"

Melodijski motivi ove pesme mogli su se čuti u samoj seriji, ali kompozicija u celini nikada nije bila snimljena niti predstavljena publici.

Godinama je čekala pravi trenutak da ugleda svetlost dana, a upravo je Aleksandar Sofronijević odlučio da joj podari novi život. Uz osvežen aranžman i savremeniji zvuk, pesma je dobila potpuno novo ruho, zadržavajući pritom emociju i prepoznatljivu atmosferu koja je prati od samog nastanka.

Toplina i autentičnost

Numeru je otpevao Muharem Hadrović, pevač izuzetnog glasa koji je nedavno postao stalni član ekipe Aleksandra Sofronijevića.

Njegova interpretacija donela je dodatnu toplinu i autentičnost, zbog čega je pesma već na prvo slušanje privukla pažnju ljubitelja kvalitetne narodne muzike.

Nova pesma ujedno predstavlja i svojevrsnu najavu za dva velika nastupa koja očekuju orkestar „Majstori za dušu“.

Publika će imati priliku da ih sluša 24. jula na kraljevačkom Trgu srpskih ratnika, kao i 8. decembra u Sava centru, gde se očekuju koncerti ispunjeni vrhunskom muzikom, emocijama i atmosferom po kojoj je orkestar prepoznatljiv.

Foto: Bojan Stevanović

Spoj tradicije i savremenog zvuka

Objavljivanjem ove numere, orkestar Aleksandra Sofronijevića još jednom potvrđuje da neguje spoj tradicije i savremenog zvuka, čuvajući vredne muzičke priče od zaborava i predstavljajući ih novim generacijama slušalaca.