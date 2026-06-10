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Reper Stefan Đurić Rasta boravio je nadavno na Malti, gde je odlučio da napravi predah od brojnih poslovnih obaveza i posveti se odmoru. Slobodne dane provodio je u društvu prijatelja, a jedan od trenutaka koji je privukao pažnju javnosti zabeležen je pored bazena, gde je Rasta uživao u opuštenoj atmosferi, suncu i druženju.

Foto: TikTok

Mnogi su primetili da popularni reper danas izgleda znatno drugačije nego ranije. Godinama je bio prepoznatljiv po svojim dredovima, koji su postali deo njegovog imidža, međutim sada, bez zaštitnog znaka po kojem ga je publika pamtila, deluje gotovo neprepoznatljivo. Na društvenim mrežama ubrzo su se pojavili komentari fanova koji su isticali da bi ga teško prepoznali na prvi pogled.

Pored promene frizure, primetna je i promena kada je reč o njegovoj fizičkoj formi. Rasta je vidno smršao u odnosu na period od pre nekoliko godina, pa mnogi smatraju da vodi više računa o svom izgledu i zdravlju. Ipak, uprkos tome što je izgubio određeni broj kilograma i izgleda vitkije, pažljivijim posmatračima nije promaklo da mu se i dalje nazire stomak, odnosno mali stomačić koji nije u potpunosti nestao.

1/4 Vidi galeriju Rasta Foto: TikTok

Fotografije sa Malte pokazale su repera u opuštenom izdanju, daleko od reflektora i nastupa, a čini se da mu odmor i druženje sa prijateljima i te kako prijaju. Dok jedni komentarišu njegov novi izgled, drugi ističu da je najvažnije to što deluje zadovoljno i rasterećeno, uživajući u trenucima odmora na ovoj popularnoj mediteranskoj destinaciji.

Kurir.rs

Rasta: