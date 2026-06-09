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Zorana Mićanović prokomentarisala je estradu i svoje kolege.

Pevačica je otkrila šta ju je najviše razočaralo u poslu i šta je najviše boli.

"Mnogo foliranata i lažnih reakcija"

- Najviše me je prevarilo to što sam verovala ljudima. To me je dovelo do nekih opekotina, ali te greške su korisne jer se brzo naučiš kako treba. Uvek sam išla čistog srca, ne radim nekome nešto što ne bih volela da se desi meni. Ja sam vaspitana drugačije, danas je sve drugačije i surovo. Svakome se obradujem iz srca. U mom poslu ima mnogo mnogo foliranata i lažnih reakcija, neiskrenih ljudi i to me boli. Ja nisam takva i to me pogađa - govorila je Zorana za Adria TV i dodala:

Zorana Mićanović Foto: Kurir/A.S., ATA images

 "Karma uvek pokuca na vrata"

- Nije to samo tako prema meni, nego generalno. Zato sam izabrala svoj krug ljudi i sa kojima se čujem. To me je mnogo razočaralo na estradi, ja sam uvek bila iskrena. Kao mala sam mislila da tu nema zla i podmetanja nogu, ali eto... Niko nikome ne može oduzeti ono što mu je suđeno. Karma uvek pokuca na vrata.

Zorana Mićanović Foto: Marko Cvetković, Printscreen

"Ona mala ne radi dobro posao"

Mićanovićeva je priznala da su mnogi loši komentari dolazili do nje.

- Izmišljaju da sam nešto rekla, ili da sam sa nekim. Kažu: "Ona mala ne radi dobro posao", svega ima. To su tračevi i neistine, ali takvi smo ljudi. Sada sam se već privikla, estrada je takva i tu nema puno prijatelja. 

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