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U toku je "Igra istine" prvo pitanje je Asmin Durdžić postavio Maji Marinković, zbog čega je ona poludela i pred svima počela da besni.

- Šta ćeš reći Takiju ako kaže u superfinalu da ideš sa njim? - pitao je Asmin, a Maja je pobesnela.

- Pošto si bezobrazan sad ćeš da vidiš. Reći ću da si moj izbor i da te volim. Čuli smo da me Nena pljuje, na koji način bi joj se obratio ako pokuša da ti se obrati? - govorila je Maja.

- Ja sam bio jasan, tvrdim da te niko od mojih ljudi neće pljuvati kad izađem napolje jer sam ja ovde nemoćan. Ja odgovorno tvrdim da Nena tebe ne pljuje, nego možda komentariše, ali te ne pljuje. Imam pitanje za Ivana pošto je Dača rekao da nemaš lepo mišljenje o meni reci šta misliš o meni? - rekao je Asmin.

Uključio se i Ivan

1/5 Vidi galeriju Rijaliti zvezda Maja Marinković danas u "Eliti" slavi svoj 30. rođendan. U dvorištu imanja u Šimanovcima je prava slavljenička atmosfera. Foto: Pink

- Iznerviralo me je kad sam prošle nedelje čitao pismo u odabranima. Ako ti mene hoćeš da nagaziš ja sam na to spreman. Nikog ne diram prvi. Postaviću pitanje zaboraljenom asu Staniji koje nigde nema. Kako ide tvoj vibe sa Terzom i da li imate peckalice? Zašto si se puvukla iz priče? - pričao je Ivan.

- Zavrtele su se nove teme, lepo ste se pkazali sinoć bez mene. Terza i ja smo na istoj relaciji, dobra sam sa Sofijom i sa njim i oni su za mene i dalje par. Kad je Sofija u odabranim bliža sam sa njom, sad je dve ili tri nedelje on tamo. Terza je jedini muškarac koji razgovara sa mnom, a drugi ako mi kažu "dobro jutro" uvek je da sam se upetljala u vezu i da mučenici treba tema. Ušla sama, izaći ću sama i došla sam da rešim biveg - govorila je Stanija.

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