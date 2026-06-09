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Reper Stjepan Jelica, poznatiji kao Albino otkrio je da je 70 odsto invalid, a to sve zbog problema sa vidom.

Naime, Albino retko govori o svom životu, a sada je ispričao kako ima problem sa vidom, te je ispričao šta mu najviše stvara poteškoće.

- Ja gledam kroz okvir, ali i oko njega. Oko njega mi je mutno, unutra mi je malo bolje... Dioptrija mi je +5 mi je dioptrija, ali meni je ovde najveći problem. Imam papir da sam 70 odsto invalid - ispričao je u jednom potkastu.

Javno udario na Milicu Pavlović

Inače, mladi reper ima duet sa pevačicom Milicom Pavlović, a jednom prilikom govorio je o njihovom odnosu.

1/4 Vidi galeriju Milica Pavlović je svojim izgledom privukla veliku pažnju kad se pojavila na Nućijevoj promociji, ali je izdvojila vreme i za razgovor sa medijima. Foto: Damir Dervišagić

- Ne osećam se ispoštovano s njene strane, ni ja, ni niko od nas. Na ljudskoj, pa onda na svim ostalim osnovama. Ne može mene neko da inspiriše i da ja pravim nešto novo s nekim s kim se u društvu osećam... Znaš ono neko te ponižava bukvalno - govorio je pevač.

Ova folkerska porodica ga je oduševila

Stjepan Jelica, koji se proslavio kao Albino, otkako je zakoračio na scenu privlači veliku pažnju javnosti, ali i kolega, a jednom prilikom je progovorio o saradnji s Miletom Kitićem.

1/4 Vidi galeriju Popularni reper Albino i njegova izabranica krunisali su svoju ljubav brakom na emotivnoj ceremoniji održanoj u jednom prestižnom restoranu u Beogradu Foto: Kurir Televizija, ATA images, Printscreen Pink Tv

- Radio sam sa Miletom Kitićem. Uz dužno, najveće poštovanje čoveku; i njemu i Marti i Eleni, mogu možda da kažem da su oni i jedni od najboljih ljudi koje sam u životu upoznao. Mislim, već su ostvareni i u nekim su godinama i ti vidiš tu, kao što vidim i kod Cece, to su ljudi... Svaka im čast - počeo je on u „Posteru", te potom otkrio da je ista saradnja oduševila čak i njegovog oca koji se inače „nije preterano mešao u njegov posao".