Slušaj vest

Pevačica Mina Kostić već nekoliko dana nalazi se na lečenju u ustanovi Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević" zbog narušenog zdravstvenog stanja. Njen verenik, Mane Ćuruvija Kasper, hitno je doputovao iz Amerike, gde živi, kako bi bio uz nju, te je redovno posećuje na odeljenju psihijatrije.

Kasper pružio podršku Mini

Kasper pružio podršku Mini
Foto: Printscreen

On se sada oglasio i na društvenim mrežama, gde je podelio ilustraciju Mininog lika kreiranu uz pomoć veštačke inteligencije. Uz emotivnu objavu, verenik pevačice kratko je poručio: "Moj ponos", uz simbol srca, pružajući joj na taj način javnu podršku u teškom periodu.

"Ova sitacija je stvar Mine i njene porodice"

Mina Kostić i Kasper Foto: Instagram, Printscreen/Instagram


Kasper je isticao da neće davati izjave pripadnicima sedme sile.

- Mina je uvek bila otvorena i dostupna da priča otvoreno o svom životu celoj javnosti. Ova situacija je nešto što je samo stvar Mine i njene porodice. Od mene ne očekujte bilo kakve izjave. Nećete ih dobiti. Ja sam sada za medije samo slika bez tona. Mina je moj ton. Kada uskoro budemo jedno pored drugog, tada će te imati sliku i ton. Do tada, poštujte privatnost Mine i njene porodice i svih nas koji smo sastavni i neraskidivi deo njenog života. Ovo je privatna stvar i tako će ostati. Hvala unapred na razumevanju i poštovanju privatnosti - istakao je Kasper u obraćanju na društvenim mrežama.

Ne propustiteStars"OPORAVLJA SE" Oglasila se porodica Mine Kostić, ovo su najnoviji detalji o stanju pevačice - Evo kakva je situacija nakon što je 9 dana na psihijatriji
Mina Kostić
StarsKASPER POSETIO MINU U BOLNICI, PA IZAŠAO POSLE SAT VREMENA! Evo šta je otkrio o njenom trenutnom stanju
mina kasper.jpg
Stars"ZGROŽENA SAM, ŽENA ŽENI JE VUK" Izbio javni sukob pevačica zbog podrške Mini Kostić! Indi optužila Dragicu: Fuj za komentar!
mina dragica indi.jpg
Stars"UVEK SAM NA STRANI ŽENA, POGOTOVO AKO JE LJUBAV U PITANJU!" Nadica Ademov progovorila o Mini Kostić i Kasperu, pa se dotakla i Nataše Bekvalac!
Nadica Ademov Mina Kostić

20:41
STARS EP 599 30.05.2026. Izvor: kurir tv