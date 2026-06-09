LENA ČOLAK PONOVO U IGRI! JEDNA OD SESTARA RODIĆ PODRŽALA NJEN POVRATAK MUZICI! Ova poznata pevačica ostala bez pesme...
Nakon što je rodila sina Andriju, pevačica Lena Čolak se pune dve godine posvetila najlepšoj životnoj ulozi - majčinstvu. Sada je odlučila da je pravo vreme da prekine tišinu i svoje obožavaoce obraduje dvema novim pesmama koje nose nazive "Rokada" i "Pozdravi je".
- Prva ljubav se ne zaboravlja tako lako, a u mom slučaju je to svakako muzika. Prijao mi je odmor i ova pauza u kojoj sam uživala sa svojom porodicom ali moram priznati da sam jedva čekala da se vratim u studio i otpevam ove dve pesme u koje baš čvrsto verujem i sigurna sam da će se dopasti publici.....izjavila je Lena!
Zanimljivo je i to što je pesmu "Pozdravi je" prvobitno trebalo da otpeva Maja Berović ali je iz nekog razloga završila kod Lene:
- Nisam joj otela pesmu, to je sudbina. Znate kako kažu svaka pesma nađe svog pevača, a ja Maju veoma cenim i poštujem i baš volim njene pesme. Biće prilike da u narednom periodu, opširnije pričamo na tu temu.
Trenutno živi u Švedskoj. Nakon porođaja je sa suprugom pokrenula privatan biznis ali stiže da isprati sve novitete na muzičkoj sceni:
- Moram priznati da se mnogo toga promenilo za ovo vreme koliko sam bila na pauzi. Ispratila sam sve novitete i šta su moje kolege snimale ali mišljenja su mi podeljena, ne mogu da kažem da mi se baš svaka pesma dopada. Ima lepih pesama ali ima i mnogo promašaja.
Lenu su ranije mediji često pominjali i zbog druženja sa sestrama Rodić, posebno sa Bogdanom, Cecinom snajkom i suprugom Veljka Ražnatovića. Mnogi se i dalje pitaju da li je to njihovo prijateljstvo zahladnelo ili ne, ali je interesantno to što joj je najmlađa među sestrama, Nataša Rodić, pružila podršku i dala vetar u leđa.
Ona je lajkovala na Instagramu Leninu objavu u kojoj je pevačica najavila novu pesmu, pa možda baš ovaj lajk stavlja tačku na pojedina nagađanja.