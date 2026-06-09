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Nakon što je rodila sina Andriju, pevačica Lena Čolak se pune dve godine posvetila najlepšoj životnoj ulozi - majčinstvu. Sada je odlučila da je pravo vreme da prekine tišinu i svoje obožavaoce obraduje dvema novim pesmama koje nose nazive "Rokada" i "Pozdravi je".

- Prva ljubav se ne zaboravlja tako lako, a u mom slučaju je to svakako muzika. Prijao mi je odmor i ova pauza u kojoj sam uživala sa svojom porodicom ali moram priznati da sam jedva čekala da se vratim u studio i otpevam ove dve pesme u koje baš čvrsto verujem i sigurna sam da će se dopasti publici.....izjavila je Lena!

1/6 Vidi galeriju Nakon što je rodila sina Andriju, pevačica Lena Čolak se pune dve godine posvetila najlepšoj životnoj ulozi - majčinstvu. Foto: Aleksandra Mihailov

Zanimljivo je i to što je pesmu "Pozdravi je" prvobitno trebalo da otpeva Maja Berović ali je iz nekog razloga završila kod Lene:

- Nisam joj otela pesmu, to je sudbina. Znate kako kažu svaka pesma nađe svog pevača, a ja Maju veoma cenim i poštujem i baš volim njene pesme. Biće prilike da u narednom periodu, opširnije pričamo na tu temu.

Trenutno živi u Švedskoj. Nakon porođaja je sa suprugom pokrenula privatan biznis ali stiže da isprati sve novitete na muzičkoj sceni:

- Moram priznati da se mnogo toga promenilo za ovo vreme koliko sam bila na pauzi. Ispratila sam sve novitete i šta su moje kolege snimale ali mišljenja su mi podeljena, ne mogu da kažem da mi se baš svaka pesma dopada. Ima lepih pesama ali ima i mnogo promašaja.

Foto: Printscreen/Instagram

Lenu su ranije mediji često pominjali i zbog druženja sa sestrama Rodić, posebno sa Bogdanom, Cecinom snajkom i suprugom Veljka Ražnatovića. Mnogi se i dalje pitaju da li je to njihovo prijateljstvo zahladnelo ili ne, ali je interesantno to što joj je najmlađa među sestrama, Nataša Rodić, pružila podršku i dala vetar u leđa.

Ona je lajkovala na Instagramu Leninu objavu u kojoj je pevačica najavila novu pesmu, pa možda baš ovaj lajk stavlja tačku na pojedina nagađanja.