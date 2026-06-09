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Folker Radiša Trajković Đani sa suprugom Slađom trenutno boravi u Crnoj Gori gde uživaju u lepom vremenu i dobrom provodu. Međutim, on je na plaži doživeo peh, što je Slađa snimila i podelila sa pratiocima.

Đani se zabavljao na plaži i ljuljao na ljuljašci koja se tu nalazila, a u jednom trenutku se srušio i pao. On se smejao sve vreme dok je ležao na podu.

- Je*ala mi ljuljaška familiju - napisao je pevač uz emotikon koji plače od smeha.

00:16 Đani pao sa ljuljaške Izvor: instagram/djanimusic

Na veselju ga ujeo gost i otkinuo mu mladež

Podsetimo, Đani je nedavno doživeo neprijatnu situaciju na jednom nastupu kada ga je gost ujeo.

- Dobro sam, imam mali zavoj. Ujeo me jedan moj poznanik, krenulo je kroz šalu, zezanje i skočio je da me ujede. Međutim, ovde sam imao veliki mladež, a pošto sam i nedavno radio stentove i pijem lekove za razređivanje krvi... On mi je otkinuo pola mladeža i bio sam ceo od krvi, krv je bila na sve strane, ja sam gleda mislio sam da me ubo neko. Ali hvala Bogu, treba samo da zaraste - rekao je on i otkrio kako je reagovao:

1/7 Vidi galeriju Folker Radiša Trajković Đani doživeo je nedavno dramu na proslavi kada ga je gost ujeo za stomak. Foto: Kurir, Printscreen Pink Tv, screenshot pink tv

- Pa kako da reagujem, svašta sam doživeo, stvarno se plašim kerova i ceo život kad vidim kuče na ulici bežim da me ne ujede, i na kraju me ujede čovek. Dva tetanusa sam primio, rekao je folker i otkrio da li se čuo sa čovekom koji ga je ujeo.

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