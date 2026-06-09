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Sloba Vasić je nedavno skinut sa leta jer je bio pod dejstvom alkohola, a potom je kako kaže, zbog lošeg stanja sam potražio pomoć najpre u VMA-a, a potom i u psihijatrijskoj ustanovi “Laza Lazarević”.

Nakon što nekoliko dana po izlasku iz klinike proveo sa porodicom, u razgovoru za medije Sloba Vasić je sumirao utiske, ističući da je ova situacija svakom mogla da se desi.

- Ja sam hvala Bogu super, osećam se odlično. Nije to ništa strašno što svaki drugi čovek ne doživi, pošto sam medijska ličnost, pa se to onako malo digne na neki viši nivo. To je bilo jedno malo duže pijanstvo koje se produžilo od prethodne noći gde sam došao na aerodrom u takvom stanju. Nisam mogao da poletim. Tu sam ja malo u besu podigao ton malo i vratio se kući. Nakon svega sam se osetio loše, jer nisam ispoštovao te ljude tamo gde sam trebao da radim, te ljude koji su došli i koji su vlasnici objekta. To je još više doprinelo tome da mi pogorša situaciju u glavi. Otišao sam da se javim dežurnoj ustanovi. To je bila tada u tom momentu “Laza Lazarević”. Otišao kao svaki drugi građanin što bi se javio kada se oseća loše. Moja žena je stomatolog, pa čoveka kad zaboli zub, on ide kod stomatologa. U ovoj situaciji sam ja to uradio.

Kako kaže Sloba, anksioznost je nešto sa čim se on bori duže vreme, ne krijući da je više puta imao pančine napade.

- To nije najveća eskalacija same te anksioznosti. Ovo je samo bila jedna ružna situacija, koja je tu anksioznost, podigla na neku višu tačku. Ali generalno, dešavalo se meni mnogo puta da imam te panične napade i anksioznost. To i jeste, kao što ljudi kažu, moderna bolest ili bolest 21. veka. Svaki drugi čovek se žali da ima problema sa anksioznošću. Živimo brzo, sve se odvija ubrzano. Krenimo samo od saobraćaja u Beogradu, često nailazimo na velike gužve, a i mi pevači - težak je ovaj naš posao. Stalno smo na putu, radimo sa ljudima, gleda čovek uvek da ugodi svima. I onda iz toga ja mislim dođe do te anksioznosti. Gledaš uvek da nekom drugom bude dobro. Da li će biti zadovoljan gazda? Da li će biti zadovoljni gosti? To je jedan samo primer kada je u pitanju posao. Ima tu još mnogo stvari koje privatno ovako čovek može da veže za to. Težak posao, iako svi ono misle da je to lako. Svi kažu: “Šta tebe briga, ti samo izađeš i pevaš.” Nije to baš tako. Čovek u tom trenutku razmišlja o milion stvari. Da li je to uzrok svega, ne mogu da kažem da jeste. Ima tu i drugih stvari. Celo takmičenje moje je bilo burno, kao i svim drugim mojim kolegama koje su se takmičile, verovatno se sve to vremenom skupljalo i gomilalo i onda na kraju eskalira.

1/5 Vidi galeriju Sloba Vasić Foto: Printscreen, Printscreen Facebook, Kurir Televizija

Pevač naglašava da nije sramota potražiti stručnu pomoć i ići kod psihoterapeuta.

- Preporučujem to svima, ako imaju bilo kakav psihički problem ili je u pitanju alkohol ili bilo kakav drugi problem. To su doktori koji su naučeni kako to treba da se leči, osoblje koje zna kako treba da se ponaša sa vama, tako da zbog toga te ustanove i postoje. Nije naravno, sramota.

Sloba: "Trebalo mi je da razbistrim glavu"

Na pitanje kada je otišao na kliniku “Laza Lazarević” šta im je rekao, kaže:

- Rekao sam kako se trenutno osećam, da se osećam vrlo loše u tom momentu i prosto da bih možda i želeo da ostanem, da “iskuliram nekoliko dana” da se odvojim od telefona i od javnosti, da imam vremena da razmislim o svemu, da razbistrim malo glavu i da nađem zajednički sa doktorima neko rešenje za to moje trenutno stanje.

O Mini

Slobina koleginica Mina Kostić, trenutno boravi u psihijatrijskoj ustanovi gde je i on proveo nedelju dana, te je otkrio šta misli o toj situaciji.

1/5 Vidi galeriju Sloba Vasić Foto: Printscreen Facebook, Printscreen, Privatna Arhiva

- Pa nisam iskreno upućen šta se tačno dešava u smislu koji ona problem ima, zbog čega je ona tamo. Ako je došlo do situacije da treba da bude tamo, smatram da je to u redu i da će joj sigurno pomoći.

kurir / blic

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