HTELA DA RASTURI BRAK GOLUBOVIĆU, IMA DETE S POLICAJCEM KOJEM JE SUĐENO ZA RATNE ZLOČINE! Starleta krije tajnu, OVAJ STARIJI ČOVEK je želeo u krevet s njom...
Kontroverzna učesnica "Farme 8", a sada i "Elite 9", Aleksandra Jakšić, prošle sezone našla se u centru pažnje javnosti zbog prisnog odnosa i flerta sa Kristijanom Golubovićem, koji je tada bio oženjen. Njihova interakcija na samom početku rijaliti programa izazvala je brojne reakcije i komentare gledalaca.
Ipak, mnogi su zaboravili da ovo nije bilo njeno prvo učešće u rijalitiju, jer su gledaoci već imali prilike da je gledaju u "Parovima".
Jakišćeva je obeležila nekoliko poslednjih sezona Hepijevog zabavnog programa, gde su je mnogi upamtili po žučnim raspravama, ali i po flertu sa dosta starijim Milojkom Božićem.
Krije tajnu
Kako su svojevremeno tvrdili njeni bliski ljudi, Aleksandra Jakšić je navodno bila u vanbračnoj zajednici s policajcem osuđen u Švedskoj na doživotnu robiju zbog ratnih zločina na Kosovu. Međutim, kasnije mu je ukinuta presuda zbog nedostatka dokaza. Iako su se rastali, njihova veza je neraskidiva jer imaju ćerku, ali, život pored njega joj nije bio lak, jer je njen vanbračni suprug vodio paralelni život - imao je suprugu i decu.
Zavela advokata iz Italije
Inače, dok je radila kao model, ona je navondo bila u vezi s vlasnikom jedne svetski poznate modne kuće. Tu se nije zaustavila, pa je pre 7 godina ponovo dobila dete, ovog puta sa jednim advokatom iz Italije.
Milojko Božić bio zaljubljen u nju
Poznato je da Milojko voli mlađe devojke, te mnoge nije začudio njegov flert sa Jakšićevom pred kamerama rijalitija. Milojko je čak bio i zaljubljen u nju. Provodili su dosta vremena, a on je i zahtevao da Jakšićeva pređe u njegov krevet. Međutim, sve je ostalo na platonskom nivou.
Voli oženjene
Aleksandra Jakšić se tokom trajanja Farme nabacivala Kristijanu Goluboviću, a mnogi su mislili da će žestoki momak pokleknuti pred šarmom atraktivne crnke i da će ponovo prevariti supurgu pred milionskim auditorijumom, što se nije desilo.