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Kontroverzna učesnica "Farme 8", a sada i "Elite 9", Aleksandra Jakšić, prošle sezone našla se u centru pažnje javnosti zbog prisnog odnosa i flerta sa Kristijanom Golubovićem, koji je tada bio oženjen. Njihova interakcija na samom početku rijaliti programa izazvala je brojne reakcije i komentare gledalaca.

Ipak, mnogi su zaboravili da ovo nije bilo njeno prvo učešće u rijalitiju, jer su gledaoci već imali prilike da je gledaju u "Parovima".

Jakišćeva je obeležila nekoliko poslednjih sezona Hepijevog zabavnog programa, gde su je mnogi upamtili po žučnim raspravama, ali i po flertu sa dosta starijim Milojkom Božićem.

Krije tajnu

1/6 Vidi galeriju Aleksandra Jakšić Foto: Damir Dervišagić, Printscreen, Printscreen, Antonio Ahel/ATAIMAGES

Kako su svojevremeno tvrdili njeni bliski ljudi, Aleksandra Jakšić je navodno bila u vanbračnoj zajednici s policajcem osuđen u Švedskoj na doživotnu robiju zbog ratnih zločina na Kosovu. Međutim, kasnije mu je ukinuta presuda zbog nedostatka dokaza. Iako su se rastali, njihova veza je neraskidiva jer imaju ćerku, ali, život pored njega joj nije bio lak, jer je njen vanbračni suprug vodio paralelni život - imao je suprugu i decu.

Zavela advokata iz Italije

Inače, dok je radila kao model, ona je navondo bila u vezi s vlasnikom jedne svetski poznate modne kuće. Tu se nije zaustavila, pa je pre 7 godina ponovo dobila dete, ovog puta sa jednim advokatom iz Italije.

Milojko Božić bio zaljubljen u nju

1/7 Vidi galeriju Milojko Božić Foto: Printscreen Insatgram, Happy screenshot

Poznato je da Milojko voli mlađe devojke, te mnoge nije začudio njegov flert sa Jakšićevom pred kamerama rijalitija. Milojko je čak bio i zaljubljen u nju. Provodili su dosta vremena, a on je i zahtevao da Jakšićeva pređe u njegov krevet. Međutim, sve je ostalo na platonskom nivou.

Voli oženjene