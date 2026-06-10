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Goga Sekulić uživa u novoj romansi sa mladićem iz Podgorice koji se zove Stefan Stefanović. Kurir je ovu vest objavio u jučerašnjem izdanju magazina Stars, a čim je vest odjeknula širom regiona, počeli smo da dobijamo nove informacije od naših izvora o kršnom Crnogorcu.

Kako tvrdi naši sagovornici, pevačica i 28-godišnji mladić upoznali su se preko društvenih mreža. On je prvi pisao Gogi, uputio joj je komplimente i lepe reči, a posle nekoliko nedelja desio se i prvi susret uživo. Međutim, ovo nije jedina novost koju smo saznali o Stefanu.

1/5 Vidi galeriju Goga Sekulić zavela 21 godina mlađeg dečka Foto: Dejan Milićević

Naš izvor tvrdi i da je on imao probleme sa zakonom.

- Stefan je super momak, ali i opasan. Bio je tri godine u zatvoru Spuž u Crnoj Gori zbog nekog krivičnog dela, ali ne znam za šta je tačno bio osuđen. Važi stvarno za žestokog momka u Crnoj Gori. Voli motore, dosta trenira, sav je u mišićima, kao što ste već videli. Ne znam čime se zaista bavi, ali znam da ne ide na posao pet puta nedeljno po osam sati dnevno (smeh) - otkriva nam izvor blizak golupčićima i dodaje:

- Bilo kako bilo, ono što je primetno jeste to da Goga sija otkako je započela ovu priču s njim. Stalno se čuju, pruža joj pažnju i ovo je prvi muškarac nakon Uroša kome je dala šansu, jer je ona zaista posvećena detetu i svom poslu. Muškarci je uopšte nisu zanimali, ali, eto, izgleda da je Stefan to promenio kod Goge. Inače, razlika u godinama se kod njih ne primećuje jer je Goga mladalačkog duha, a i izgleda, večiti devojčurak - završava izvor za Kurir.

1/5 Vidi galeriju Goga Sekulić Foto: Privatna arhiva, Dejan Milićević

Podsetimo, pevačica nam se prekjuče javila na poziv kad smo je pozvali za komentar, ali nam je rekla da nema vremena da priča i da ima važnije obaveze.

Kurir.rs

Goga na aerodromu: