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Poznati pevač Nenad Knežević Knez pojavio se vidno raspoložen i doteran u odelu na jednom događaju. Tom prilikom je sa osmehom na licu podelio najlepše vesti iz svoje porodice, ali se i oštro osvrnuo na stravičan slučaj koji je potresao Srbiju.

Knez nije krio uzbuđenje kada je govorio o svojoj naslednici, pevačici Kseniji Knežević, koja je u drugom stanju i uskoro će postati majka.

"Ksenija je sjajno, eto kraj avgusta se bliži, tačno tad joj je termin da se porodi. Svi smo srećni, svi smo jako uzbuđeni i jedva čekamo", otkrio je pevač, a zatim sa ponosom podelio i pol bebe: "Devojčica je".

Na pitanje predstavnika sedme sile da li je uopšte svestan da će uskoro dobiti titulu dede, Knez je iskreno i u svom prepoznatljivom stilu odgovorio: "Pa, teško, ali defakto će se to desiti.".

Nenad Knežević Knez Foto: Boba Nikolić

O napadu na ćerku Dejana Petrovića

Pevač se tokom večeri dotakao i bolne teme - nasilja koje je doživela ćerka slavnog trubača Dejana Petrovića. Knez i Dejan su izuzetno bliski, zbog čega mu je ova vest pala još teže.

"Strahovito me je to pogodilo, samim tim što smo Dejan i ja izuzetni prijatelji, zajedno smo išli na Hilandar i proveli tamo neko vreme. On je izuzetan čovek i ja jako volim, cenim i poštujem njegovu porodicu, tako da me to pogodilo zaista. Osuđujem, osuđujem na svaki mogući način", izjavio je Knez.

kurir / blic

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STARS EP 599 30.05.2026. Izvor: kurir tv