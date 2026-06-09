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Jovana Petrović, ćerka poznatog trubača Dejana Petrovića, optužila je brata MMA borca Marka Bojkovića za fizičko nasilje.

Prema navodima, osamnaestogodišnja Jovana slučaj je prijavila nadležnim organima, navodeći da se incident dogodio tokom noći između petka i subote.

Nakon događaja nije se oglašavala na društvenim mrežama, ali je sada objavila prvi stori nakon celog haosa i pokazala kako provodi vreme nakon svega što se dogodilo.

00:15 Dejan Petrović ćerka nakon nasilja oglašavanje Izvor: Instagram/petroviccc_jovana

Petrovićeva je posetila ergelu, gde je vreme provela u društvu konja i drugih životinja. Kako se poslednjih dana nalazi u centru pažnje javnosti, ovaj izlet joj je, po svemu sudeći, poslužio kao predah i beg od svakodnevnog pritiska.

Dejan Petrović o stanju svoje ćerke

Dejan Petrović je ranije govorio o zdravstvenom stanju ćerke nakon incidenta, navodeći da je porodicu probudila usred noći, vidno uznemirena i uplakana.

1/7 Vidi galeriju Dejan Petrović i supruga priredili spektakularan 18. rođendan ćerki Jovani Foto: Privatna arhiva

„Hvala Bogu, dobro je. Nosi kragnu kod kuće, ima bolove, otežano guta i prisutan je otok u predelu grkljana i Adamove jabučice. Tek narednog jutra ju je sustigao pravi strah. Lekar ORL nam je rekao da udarac u grkljan može imati i fatalne posledice. Kada smo shvatili šta je sve moglo da se desi, ispalo je da je ovo najbolji mogući ishod“, rekao je Petrović.

Bojković najavio odgovor i objavljivanje dokaza

Iako je u prvom obraćanju javnosti poručio da neće komentarisati slučaj dok se ne utvrde sve okolnosti, Marko Bojković se kasnije oglasio putem društvenih mreža.

U nizu objava izneo je svoje viđenje događaja i najavio da će uskoro predstaviti dokaze za koje tvrdi da će rasvetliti ceo slučaj.

1/4 Vidi galeriju Marko Bojković Foto: Printscreen/Instagram

„Mislili ste da ćemo ćutati i podleći pritiscima? Naravno da nećemo. Spremali smo se za sve laži koje su, po našem mišljenju, iznete u medijima od strane Dejana Petrovića i Jelene Petrović. Sutra sledi veliki medijski odgovor i razotkrivanje svih neistina, pokušaja nameštanja meni i mojoj porodici, kao i umešanosti pojedinaca, uz dokaze koji obuhvataju događaje od Užica, preko Beograda do Dubaija“, naveo je Bojković.

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