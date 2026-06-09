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Darko Filipović jedan je od estradnih ličnosti koji kada nije na nastupu uglavnom je na nekom putovanju.

Darko je poznat kao neko ko voli egzotične destinacije pa često na njegovim društvenim mrežama možemo videti kako uživa na Tajlandu, koji mu je omiljena destinacija.

Međutim, jednog jutra na prvom letu iz Beograda za Milano uočili smo pevača koji je bio u društvu svog prijatelja. I ako su temperature odavno porasle Filipović je ipak bio u jakni s obzirom da je let bio u cik zore, pa je obično tada najhladnije nego tokom ostatka dela dana.

Darko Filipović na aerodromu u Milanu: S kim putuje? Foto: Kurir

Njegov drug je bio u letnjoj kombinaciji pa je na sebi imao majicu i šorts. Darka smo uslikali u momentu kada se ukrcavao na let.

Pospan ali dobro raspoložen pevač je sa svojim prijateljem nakon čekiranja i predavanja prtljaga ušao u avion, a da li je ostao u pomenutom gradu u Italiji ili je odatle nastavio na neku drugu destinaciju, nismo uspeli da saznamo.

Darko Filipović na aerodromu u Milanu: S kim putuje? Foto: Kurir

O razvodu od Jasmine

Darko ne krije da nije lako, pa otkriva da se zbog toga i povukao iz javnog života na neko vreme.

- Nijedan razvod nije lak, pa ni moj. Na početku mi nije bilo svejedno, povukao sam se iz tih razloga iz medija. Sve sam prebrodio, sve je stasalo i prošlo. Sada sam novi Darko sa novim planovima i pogledima na svet - kazao je on.

"Nisam želeo da dodajem so na ranu"

On se potom osvrnuo i na svoju ćerku tinejdžerku, ali otkrio i u kakvim je odnosima sa bivšom suprugom.

- Nije tada bio momenat da dajem intervjue, svi znaju šta se desilo, nisam želeo da dodajem so na ranu. Sa Jasminom sam u dobrim odnosima. U početku nije bilo sjajno, ali sam ja muški izdržao i trudio sam se da što više vremena provedem sa ćerkicom. Iako sam se preselio u Grčku često sam dolazio u Beograd zbog nje. Ona ima 14 godina, sprema se za prijemni ispit. Ona sve zna i njoj to u nekim momentima imponuje, nekad joj smeta što sam poznat. Drugari njeni zaju ko sam - kaže Darko domaćim medijima.

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