Slušaj vest

Pevačica Aleksandra Bursać uživa u braku sa deset godina mlađim kolegom Stevanom Sekulićem sa kojim je pre nekoliko meseci dobila bebu, a sada se par pojavio na promociji kod kolege Filipa Kićanovića.

Uživaju u ljubavi

Aleksandra i Stevan su istakli da se oko svega dogovaraju i da se razlika u godinama u njihovom odnosu ne oseća.

- Sve odluke donosimo zajedno. Sve obaveze smo raspodelili jer ne može sve mama. Vratila sam se i poslu, jako teško mi je palo kada sam prvi put otišla na svirku. Sa svekrvom se odlično slažem, iskreno nikada ne bih pristala da živimo pod istim krovom. Jako volimo i cenimo svoje roditelje, ali je nama potrebna naša privatnost, a njima njihova. Trenutno nam je dete nam je prioritet, totalno nas je to promenilo. Karijera nam je manje važna - rekli su oni, pa se dotakli razlike u godinama:

"JA SAM SVOJU SREĆU NESTRPLJIVO ČEKALA" Aleksandra Bursać potvrdila veridbu sa 10 GODINA MLAĐIM! A evo s kojom je on ranije bio Foto: Printscreen/Instagram

- Ja uživam, ta razlika se kod nas stvarno ne primećuje i ne oseća. On je jako zreo za svoje godine i ja se ne bih udala za njega da tako nije bilo od početka - istakla je pevačica.

Kaže da sujetu na estradi nije osetila na svojoj koži jer izbegava nastupe po klubovima.

- Više radim privatna veselje i možda zbog toga nisam osetila tu neku sujetu od kolega. Ni sa kim nemam problem, svakome bih se javila. Nemam dodirnih tačaka sa klubovima - kaže ona.

Par trenutno gradi kuću van grada jer im potreban mir, što misle da treba i njihovim kolegama.

- Gradimo kuću u Banovcima, mnogo je lepo, mirno i želeli smo da se malo izolujemo zbog tog pritiska. Žao mi je šta se dešava kolegama, čula sam se sa Slobinom ženom i sa Minom ću kada izađe iz bolnice - rekla je.

O Milici Todorović

Aleksandra je velika prijateljica sa Milicom Todorović.

Milica Todorović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Juče sam bila kod nje da joj donesem neki gel bebi za zubiće. Ja nju obožavam, ona je dobar čovek, dobar prijatelj dobra pevačica. Ja joj želim da bude srećna - otkrila je.

Kurir.rs/ Blic

Ne propustiteStars"METAK MU SE ZAGLAVIO U MOZGU" Život pevačice obeležile tragedije - Ubili joj oca na svirep način! Progovorila o odrastanju: Krenuo je u stan, a onda...
20231122-09-38-33aleksandra-bursac--bursacaleksandra-official---instagram-profile.jpg
Stars"POČELA SAM DA SE TRESEM..." Poznatu pevačicu prevario dečko: Razmenjivao eksplicitne poruke, a sve je saznala iz medija: Doživela šok!
20231122-09-38-33aleksandra-bursac--bursacaleksandra-official---instagram-profile.jpg
StarsBIVŠI DEČKO RUŽE RUPIĆ DANAS JE U BRAKU SA OVOM PEVAČICOM! O njenom raskidu svi bruje, a ona sad otvorila dušu: To nije bila neka velika ljubav!
ruza-rupic.jpg
StarsBEBE POZNATIH ROĐENE U 2025. GODINI: Glumica se porodila brže nego što se razvela, misica dobila prvo pa muško, a ona je postala mama blizanaca
Aleksandra Prijović Jovana Ljubisavljević Milena Vučić

20:41
STARS EP 599 30.05.2026. Izvor: kurir tv