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Dom porodice Ražnatović bio je ispunjen osmesima, dečjom grajom i slavljeničkom atmosferom, jer su Veljko i Bogdana Ražnatović proslavili šesti rođendan svog najstarijeg sina Željka. Ponosni roditelji okupili su porodicu i prijatelje kako bi zajedno obeležili ovaj poseban dan.

Poseban trenutak usledio je kada je mali Željko duvao svećice na rođendanskoj torti, dok su pored njega stajali mama i tata, držeći u naručju njegovu mlađu braću. Pažnju svih gostiju privukla je raskošna torta inspirisana fudbalom, omiljenim sportom slavljenika. Ukrašena motivima fudbalske lopte, uz crvene i plave balone koji su upotpunili dekoraciju, torta je oduševila kako najmlađe, tako i starije zvanice.

1/5 Vidi galeriju Rođendan Željku Ražnatoviću Foto: Pritnscreen/Instagram

Ražnatovići su se pobrinuli da mališani uživaju u svakom trenutku proslave. Za njih je bio organizovan mađioničar koji je zabavljao decu svojim trikovima, dok je veliki tobogan na naduvavanje bio pravo mesto za igru i zabavu.

Ni odrasli nisu ostali uskraćeni za uživanje. Za goste je bio pripremljen bogat švedski sto, a vesela atmosfera i dobro raspoloženje obeležili su slavlje koje će porodica sigurno dugo pamtiti.

"Bogdana održava porodicu"

Podsetimo, Veljko je jednom prilikom govorio o supruzi.