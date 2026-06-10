KAKAV ROĐENDAN ZA NASLEDNIKA RAŽNATOVIĆA! Mađioničar, tobogani i torta o kojoj svi pričaju, sad svi znaju za koga navija mali Željko (FOTO)
Dom porodice Ražnatović bio je ispunjen osmesima, dečjom grajom i slavljeničkom atmosferom, jer su Veljko i Bogdana Ražnatović proslavili šesti rođendan svog najstarijeg sina Željka. Ponosni roditelji okupili su porodicu i prijatelje kako bi zajedno obeležili ovaj poseban dan.
Poseban trenutak usledio je kada je mali Željko duvao svećice na rođendanskoj torti, dok su pored njega stajali mama i tata, držeći u naručju njegovu mlađu braću. Pažnju svih gostiju privukla je raskošna torta inspirisana fudbalom, omiljenim sportom slavljenika. Ukrašena motivima fudbalske lopte, uz crvene i plave balone koji su upotpunili dekoraciju, torta je oduševila kako najmlađe, tako i starije zvanice.
Ražnatovići su se pobrinuli da mališani uživaju u svakom trenutku proslave. Za njih je bio organizovan mađioničar koji je zabavljao decu svojim trikovima, dok je veliki tobogan na naduvavanje bio pravo mesto za igru i zabavu.
Ni odrasli nisu ostali uskraćeni za uživanje. Za goste je bio pripremljen bogat švedski sto, a vesela atmosfera i dobro raspoloženje obeležili su slavlje koje će porodica sigurno dugo pamtiti.
"Bogdana održava porodicu"
Podsetimo, Veljko je jednom prilikom govorio o supruzi.
- Ona je stub koji održava celu porodicu. Brine i o meni i deci. Moja su sada neka druga zaduženja, ali naravno i ja čuvam decu, da neko ne pomisli da ne, ali znatno manje od nje. Ona je uzela sve to na sebe. Žena je za poželeti - rekao je tada.