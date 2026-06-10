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Muž Verice Rakočević, Veljko Kuzmančević, objavio je na svom Instagramu fotografiju sa Ubavkom Mitić koja je danas poznata kao Rebeka Mekdonald. Ona trenutno boravi u Beogradu, a Veljko je pokazao kako ona danas izgleda.

Veljko je pokazao da je i on promenio imidž i skratio dugačku kosu po kojoj je prepoznatljiv, a Rebeka je pozirala u cvetnom kompletu. Ona i dalje ima kratku plavu kosu koja joj je i ranije bila zaštitni znak, a lice je prekrila sunčanim naočarima.

- U gasu, u Beogradu sa Rebekom Mekdonald - napisao je on.

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Rebeka rođena je 1953. godine, a u Kanadu je emigrirala sedamdesetih godina prošlog veka.

- Odrasla sam u Jugoslaviji uz veoma stroge roditelje. Završila sam Prvu beogradsku gimnaziju i upisala medicinu ne zato što sam to volela, već zato što su to želeli moji roditelji. Sa 22 godine pobegla sam u Kanadu jer sam verovala da je to zemlja potencijala - rekla je jednom prilikom.

Rebeka je 1989. godine osnovala kompaniju Energy Marketing Inc, a potom i Atlantic Power 1995. godine. Takođe je osnivač kompanije Just Energy Group Inc, jedne od poznatijih energetskih firmi u Severnoj Americi.

Danas, Just Energy zapošljava preko 1.300 ljudi, a bogatstvo Rebeke MekDonald procenjuje se na oko 2 milijarde dolara. Njen uspeh doneo joj je brojne nagrade, uključujući priznanje za preduzetnicu godine u Kanadi i počasni doktorat Univerziteta Viktorija.

1/5 Vidi galeriju Rebeka Mekdonald Foto: Youtube Printscreen, Screenshot, Printscreen YouTube

Časopis Profit ju je čak šest godina zaredom proglašavao vodećom kanadskom preduzetnicom. Ona je rekla da je motivaciju našla u tome što ju je muž osporavao.

- Rekao mi je da nikada neću uspeti. Upravo me je to nateralo da se zainatim i krenem u posao - rekla je jednom prilikom.

"Bio je to trnovit put"

Ona je jednom prilikom gostovala na televiziji Hram gde je otkrila koliko je njen put bio težak.