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Prema navodima, osamnaestogodišnja Jovana slučaj je prijavila nadležnim organima, navodeći da se incident dogodio tokom noći između petka i subote.

Dok se oporavlja od napada koji se dogodio pre nekoliko dana u Užicu Jovana, koja je sa drugaricama bila u izlasku, aktivirala se na društvenim mrežama.

Ćerka Dejana Petrovića objavila je snimak na kom peva i pleše uz pesmu Jelene Karleuše "Bankina", a mnogi su ovaj potez protumačili kao kontru Marku Bojkoviću, MMA borcu čiji je brat udario Jovanu.

Jovana dala iskaz

Podsetimo, Jovana je u policiji izjavila da se incident dogodio nakon izlaska u kom su momci išli za njima u grupi i vređali ih navodnim rečima: "J***ćemo Vas ku**e, dr**e..." Dodala se incident desio nakon izlasla u kom su momci išli za njima u grupi i vređali iz navedenim rečima.

Izjava policiji Dejana Petrovića

Podsetimo, Dejan Petrović je ranije izjavio da je njegova ćerka Jovana povređena u incidentu za koji tvrdi da je odgovoran brat Marka Bojkovića. Kako je naveo, nakon prijave policiji osumnjičeni je priveden, dok se njegova ćerka oporavlja kod kuće nakon lekarskih pregleda.

- Bogu hvala, dobro je, nosi kragnu u kući. Boli je malo, teže guta i otekao joj je taj deo oko grkljana i jabučice. Tek jutros ju je stigao strah, baš se uplašila. Juče nas je doktor za ORL upitao da li smo svesni da udarac u grkljan može da se završi smrtnim ishodom! Tako da, kada smo skontali šta je sve moglo da bude, ispalo je najbolje što je moglo.

1/7 Vidi galeriju Dejan Petrović i supruga priredili spektakularan 18. rođendan ćerki Jovani Foto: Privatna arhiva

Obraćanje MMA borca

Nakon što je trubač Dejan Petrović javno govorio o incidentu u kojem je, prema njegovim tvrdnjama, povređena njegova ćerka Jovana, oglasio se i MMA borac Marko Bojković, koji je odlučio da odgovori na način koji ni malo nije prikladan.

1/12 Vidi galeriju Marko Bojković Foto: Printskrin/Instagram