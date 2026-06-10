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Jovana Petrović, ćerka poznatog trubača Dejana Petrovića, optužila je brata MMA borca Marka Bojkovića za fizičko nasilje.

Prema navodima, osamnaestogodišnja Jovana slučaj je prijavila nadležnim organima, navodeći da se incident dogodio tokom noći između petka i subote. 

Dok se oporavlja od napada koji se dogodio pre nekoliko dana u Užicu Jovana, koja je sa drugaricama bila u izlasku, aktivirala se na društvenim mrežama.

Ćerka Dejana Petrovića objavila je snimak na kom peva i pleše uz pesmu Jelene Karleuše "Bankina", a mnogi su ovaj potez protumačili kao kontru Marku Bojkoviću, MMA borcu čiji je brat udario Jovanu.

Jovana dala iskaz

Podsetimo, Jovana je u policiji izjavila da se incident dogodio nakon izlaska u kom su momci išli za njima u grupi i vređali ih navodnim rečima: "J***ćemo Vas ku**e, dr**e..." Dodala se incident desio nakon izlasla u kom su momci išli za njima u grupi i vređali iz navedenim rečima. 

Izjava policiji Dejana Petrovića

Podsetimo, Dejan Petrović je ranije izjavio da je njegova ćerka Jovana povređena u incidentu za koji tvrdi da je odgovoran brat Marka Bojkovića. Kako je naveo, nakon prijave policiji osumnjičeni je priveden, dok se njegova ćerka oporavlja kod kuće nakon lekarskih pregleda.

- Bogu hvala, dobro je, nosi kragnu u kući. Boli je malo, teže guta i otekao joj je taj deo oko grkljana i jabučice. Tek jutros ju je stigao strah, baš se uplašila. Juče nas je doktor za ORL upitao da li smo svesni da udarac u grkljan može da se završi smrtnim ishodom! Tako da, kada smo skontali šta je sve moglo da bude, ispalo je najbolje što je moglo.

Dejan Petrović i supruga priredili spektakularan 18. rođendan ćerki Jovani Foto: Privatna arhiva

Obraćanje MMA borca

Nakon što je trubač Dejan Petrović javno govorio o incidentu u kojem je, prema njegovim tvrdnjama, povređena njegova ćerka Jovana, oglasio se i MMA borac Marko Bojković, koji je odlučio da odgovori na način koji ni malo nije prikladan.

Marko Bojković Foto: Printskrin/Instagram

Iako je prvobitno poručio da neće komentarisati slučaj dok se ne utvrde sve okolnosti, Bojković je, umesto da pokaže uzdržanost i poštovanje prema ozbiljnosti situacije, tokom noći na društvenim mrežama objavio niz poruka u kojima je izneo svoju verziju događaja i najavio objavljivanje navodnih dokaza za koje tvrdi da će rasvetliti čitav slučaj.

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