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Zorana Mićanović nastupala je u Beogradu, a pred nastup govorila je o privatnom životu. Ona je otkrila i da je nedavno doživela neprijatnost zbog njenih nagih fotografija koje je napravila veštačka inteligencija.

O prevari i golim fotkama

- Prijatelj mi je poslao link profila gde nema koga nema od javnih ličnosti. To su naše fotografije koje već postoje na Instagramu, ali su samo napravili da ispadne da smo gole - rekla je.

- Meni to ne bi moglo da se desi jer ja ne šaljem fotografije. Nemam čega da se plašim kad znam da to nisam uradila, da me ucenjuju za neku budalaštinu.

Nije spremna za udaju

Zorana je govorila o ljubavnom životu i rekla da i dalje nije spremna da uda.

- Još uvek neću da se udajem, ne treba mi to. Nisam još spremna za te stvari. Za ozbiljnu vezu sam uvek. Pokušavam da sakrijem i kada mi je teško u životu, smatram da moramo biti profesionalci u svom poslu. Možda meni sada nije do pevanja i do spremanja, ali to mora da se sakrije. Uglavnom jesam pozitivna i energična osoba - rekla je ona, a na pitanje da li bi mogla da se uda za kolegu bila je izričita.

- Nikad ne reci nikad, najbitnije je da se poštujemo i razumemo u svemu tome - rekla je dodajući da joj nije bitna profesija, već da je dečko sa kojim je vredan.

1/6 Vidi galeriju Zorana Mićanović nedavno je za medije otkrila da je pretprela vršnjačko nasilje, a sada je gostujući u Amidži šouu otkrila kako je to izgledalo. Foto: Pink, Kurir

- Nije mi problem, važno mi je da je momak ambiciozan. Ne tražim kuće, vile i stanove. Ja zaista zarađujem i previše. Smatram da su duša i ponašanje dovoljni. Sve i da ne radi, bitno je da je vredan i ambiciozan, ja ću mu naći posao. Mi pevačice smo u jednu ruku proklete žene, nemamo toliko sreće u ljubavi. Ko će nas da istrpi, da se nosi sa naslovima, muškarcima i porukama koje nam šalju. Treba imati snage da izdržiš sve to. Nije to lako.

Pevačica je istakla da roditelji znaju njene momke i da se najviše plaši očeve reakcije.

- Uglavnom mama i tata sve znaju. Tate se najviše bojim jer on traži mane "Ima kriv nos, ne valja mu noga ili ruka". Za očeve su njihove princeze najsavršenije. Mama uvek podržava i kaže: "Ako je i tebi dobro, dobro je i meni".

O Mini Kostić

Govoreći o situaciji u kojoj se našla njena koleginica Mina Kostić, koja je duže od sedam dana u bolnici "Laza Lazarević", poželela joj je brz oporavak.

- Jako mi je žao Mine, ne znam šta se dogodilo. Ne daj Bože nikome, želim joj brz oporavak. Psiha je jako zeznuta stvar.

1/5 Vidi galeriju Mina Kostić hospitalizovana u "Lazi" Foto: Nemanja Nikolić, Ilija Ilić, Nemanja Nikolić, Kurir.rs/Mihajlo Pavlović, Ilija Ilić