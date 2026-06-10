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Glumica Jelisaveta Orašanin i bivši košarkaš Miloš Teodosić navodno se razvode nakon devet godina. Ova odluka je šokirala njihove fanove jer su mislili da su prevazišli sve krize koje su imali.

Par je u braku dobio dvoje dece - sina Bogdana i ćerku Petru.

Jelisavet i Teo zajedno su doneli odluku o rastanku zbog toga što su im se putevi razišli.

1/13 Vidi galeriju Jelisaveta Orašanin Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

"Jelisaveta je ostala u porodičnom stanu sa decom, dok je Teodosić prešao u drugi stan. Oni su ostali u sjajnim odnosima i prioritet su im zajednička deca kojoj su maksimalno posvećeni" rekao je izvor blizak paru za Blic.

Ljubav Tea i Anastasije

Ipak, malo ko zna da su Anastasija Ražnatović i Miloš Teodosić bili u vezi.

Te 2016. godine na sve strane se moglo pročitati da je Cecina ćerka zaljubljena u tadašnjeg kapitena reprezentacije i, dok su se mnogima činili kao skladan par, usledio je raskid.

Navodno, Teo je ostavio Anastasiju posle samo dva meseca veze, i to preko telefona. Razlog nije bila udaljenost Beograda i Moskve, gde je košarkaš živeo, već njegovo često prisustvo u medijima zbog ćerke Anastasija Cece Ražnatović.

Foto: Damir Dervišagić, Saša Pavlić

Tasa raskid, navodno, nije lako podnela, a posebno joj je teško palo to što se Miloš prema njoj tako poneo, ali pomirenje nije želela.

Tasa srećna, Teo se razveo

O ovome ni Tasa ni Miloš nisu govorili za medije. Anastasija je našla sreću pored fudbalera Nemanje Gudelja s kojim živi u Sevilji, dok je Teo ostao bez supruge koja je otišla u zagrljaj 11 godina mlađeg Pavla Mensura.