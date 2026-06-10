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Ilda Šaulić otkrila je da porodica nije znala da je Šaban Šaulić snimio duet sa Teom Tairović i da su se iznenadili kada je isti ugledao svetlost dana.

Naime, ona je dobila pitanje o pesmi koju je Šaban snimio sa Teom, i na isto prvi put otkrila istinu.

- Da li je istina da je pesmu "Otkad tebe znam" koju je Šaban otpevao sa Teom, trebalo ti sa njim da snimiš - glasilo je pitanje u Amidži šou.

Ilda se nasmejala, pa prvi put otkrila detalje oko dueta Šabana i Tee, te napomenula sa on to porodici nije ni rekao da je snimio.

1/5 Vidi galeriju Ilda Šaulić dama za primer Foto: A.Milinković

- Ne, mi uopšte nismo ni znali da je on snimio tu pesmu, tako da smo se iznenadili malo, iskreno, ja volim Teu i svak čast na svemu, ali u tom trenutku je to bilo onako, malo, neočekivano, iskreno zato što.... Sećam se da je, jedan komentar koji moram sada da spomenem na Jutjubu bio, kada je ta pesma postala fenomenalan hit, zaista, i sluša se i danas danas, a komentar je bio: "Šabane, ako si otet trepni dva puta".

Kako je napomenula, misli da je Šaban hteo da učini Tei, te da je zbog te pesme kasnije nastupala s njim po dijaspori i čak i kobno veče u Nemačkoj, posle kojeg je nastradao.

1/4 Vidi galeriju Tea Tairović Foto: Privatna arhiva

- To mi je ostalo zaista u glavi, naravno, on je pesmu zaista lepo otpevao, u stvari su to otpevali i on je nekako želeo da svojoj mlađoj koleginici izađe u susret i pomogne i mislim da je to negde bilo... Posle toga su oni dosta radili po inostranstvu, nastupali, čak nažalost i te noći kada se desila naša tragedija oni su nastupali zajedno u Nemačkoj.Na kraju je otkrila i šta misli o Tei Tairović.