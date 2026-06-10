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Muzička zvezda Zorica Brunclik vratila se u "Pinkove zvezde" krajem aprila nakon višemesečnog odsustva. Nju su svi s radošću dočekali, a tako je bilo i prošle godine kada je objavljeno da je potpisala ugovor s vlasnikom Pinka Željkom Mitrovićem za ovo muzičko takmičenje.

Dugo se spekulisali oko uslova pod kojima su članovi žirija pristali da budu deo ovog šoua, a tada je Željko u šali otkrio da je muzička diva imala komplikovanije zahteve kao Madona i Lejdi Gaga zajedno.

- Zorica je bila jedna od onih koji su učestvovali u pesmi 1994. godine. To je bila prva pesma koja se emitovala na TV Pink. Ovo je bio najkomplikovaniji ugovor, jer je rajder lista bila takva kao kod Lejdi Gage i Madone zajedno. Onda da pri potpisivanju ugovora ja budem u belom... Apartman u kojem se sprema treba da okrečimo u roze, da apartman bude pun cveća, ko zna koliko cveća... Da u apartmanu budu stalno frizer i šminker i da budu uvek dva Filipinca i da joj masiraju stopala, ako je moguće i u toku programa - ispričao je Željko Mitrović tada za Pink televiziju i nastavio:

1/6 Vidi galeriju Zorica Brunclik Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen, Print Screen

- Da konobar koji služi ima povez preko očiju, pink rukavice i parfem Chanel Blue. Onda tražila je da joj na svakih pola sata donose sveže ceđeni sok od tartufa i naravno da je helikopterom dovozimo i odvozimo sa snimanja. Madona i Lejdi Gaga zajedno nisu mogle ovakvu rajder listu da traže, ali Zoko, za tebe sve.

Sve ovo s osmehom je ispratila i Zorica, koja je imala šta da kaže na ovu temu.

- Meni je rekao kad me je zvao da mu treba jedan velikan u žiriju. Da ti ovo dobro krene, da ne prekidaš. Zaista sam ponosna na tebe da toliko humanitarnih akcija imaš. Da si nam živ i zdrav i da i se i neki drugi ugledaju na tebe - rekla je Zorica Brunclik.

Podsetimo, muzička zvezda je nakon povratka u crvenu stolicu žirija u emisiji "Pink premijera" govorila o svojoj borbi za zdravlje.

- Moji problemi su počeli od avgusta prošle godine, 30. avgusta je trebalo da imam koncert u Vranju, ja sam tada bila u bolnici, i moj brat Milovan Bojić mi je rekao da mi je glava u torbi, ja sam htela da idem na koncert. Moram da kažem da su svi oko mene to shvatali ozbiljno sem mene. Moram da kažem da je moj Miroljub bio stalno uz mene, ja sam imala dve intervencije, i on trči oko mene, a onda kada Miroljub ode kući, njemu je bilo teško, jer naš pas je patio, kuća je bila prazna - ispričala je Zorica pa dodala:

Foto: Damir Dervišagić

- Kemiš je ležao sa mnom, on je bio najveća podrška. Zvalo je mnogo kolega. Ja to nisam krila, ne možeš biti u bolnici toliko dugo,a da imaš grip. Imala sam tešku operaciju i bila je uspešna. Savetujem svima da idu na sistematske preglede. U mom slučaju je bilo debelo crevo. Kolonoskopiju treba svi da rade preventivno posle 50. godine. Ja se nisam bavila ozbiljno svojim zdravljem i došlo je dokle je došlo - rekla je Zorica.