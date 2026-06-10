Zašto svaka ljubav nema šansu da zaista oživi?
Andrea Demirović predstavila je novi singl i prateći spot za pesmu „Sjenka“, koji su od danas dostupni na YouTube-u i svim digitalnim platformama.
Nakon uspešne saradnje na prethodnom singlu „Sama“, Andrea ponovo udružuje snage sa producentom Milanom Stankovićem, poznatijim kao SevdahBABY. Kao i prethodno izdanje, i novi singl izlazi za izdavačku kuću Magic Records.
Muziku za pesmu potpisuju Andrea Demirović, Milan Stanković (SevdahBABY) i Nemanja Nedeljković Nemus, dok je Andrea autorka teksta. Aranžman i produkciju potpisuje Milan Stanković.
„Sjenka“ donosi savremeni elektro-pop zvuk, uz atmosferičnu produkciju i emotivnu interpretaciju. Pesma govori o odnosu koji ostaje nedorečen i skriven, o bliskosti koja postoji, ali ne uspeva da se u potpunosti ostvari u stvarnosti.
„Ova pjesma nastala je iz potrebe da se opiše prostor između ljubavi i nemogućnosti da ona zaista zaživi. Vjerujem da će se mnogi prepoznati u toj emociji“, kaže Andrea.
Spot pogledajte u nastavku
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