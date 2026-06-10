Andrea Demirović predstavila je novi singl i prateći spot za pesmu „Sjenka“, koji su od danas dostupni na YouTube-u i svim digitalnim platformama.

Nakon uspešne saradnje na prethodnom singlu „Sama“, Andrea ponovo udružuje snage sa producentom Milanom Stankovićem, poznatijim kao SevdahBABY. Kao i prethodno izdanje, i novi singl izlazi za izdavačku kuću Magic Records.

„Sjenka“ donosi savremeni elektro-pop zvuk, uz atmosferičnu produkciju i emotivnu interpretaciju. Pesma govori o odnosu koji ostaje nedorečen i skriven, o bliskosti koja postoji, ali ne uspeva da se u potpunosti ostvari u stvarnosti.

„Ova pjesma nastala je iz potrebe da se opiše prostor između ljubavi i nemogućnosti da ona zaista zaživi. Vjerujem da će se mnogi prepoznati u toj emociji“, kaže Andrea.