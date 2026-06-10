DOK JE VODILA DNEVNIK SVI SU MISLILI DA JE PUNA MODRICA, A GORDANA SE ONDA OGLASILA I OTKRILA PRAVU ISTINU: Nisam bila...
Voditeljka Dnevnika na RTS-u Gordana Stijačić nedavno je izazvala veliku pažnju javnosti kada se tokom programa uživo pojavila sa žućkastim mrljama na vratu i dekolteu.
Fotografije sa prenosa ubrzo su preplavile društvene mreže, te postale viralne.
Kao što to često biva na platformama poput X-a i TikToka, usledile su razne pretpostavke i teorije o uzroku neobičnih tragova na njenoj koži, zbog čega se povela opsežna online polemika.
"Nemam modrice"
Gordana se tim povodom i oglasila, te istakla da na kameri tokom emitovanja nije primetila ništa čudno na svom telu.
- Nemam modrice, nisam bila ni na kakvom tretmanu. Verovatno je samo čudno palo svetlo, pa je tako delovalo. Zaista nemam ništa na telu, nema govora - rekla je Stijačićeva koja se nedavno rastužila.
kurir / blic
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