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Voditeljka Dnevnika na RTS-u Gordana Stijačić nedavno je izazvala veliku pažnju javnosti kada se tokom programa uživo pojavila sa žućkastim mrljama na vratu i dekolteu.

Fotografije sa prenosa ubrzo su preplavile društvene mreže, te postale viralne.

Kao što to često biva na platformama poput X-a i TikToka, usledile su razne pretpostavke i teorije o uzroku neobičnih tragova na njenoj koži, zbog čega se povela opsežna online polemika.

Gordana Stijačić otkrila istinu o modricama
Foto: Printscreen

"Nemam modrice"

Gordana se tim povodom i oglasila, te istakla da na kameri tokom emitovanja nije primetila ništa čudno na svom telu.

- Nemam modrice, nisam bila ni na kakvom tretmanu. Verovatno je samo čudno palo svetlo, pa je tako delovalo. Zaista nemam ništa na telu, nema govora - rekla je Stijačićeva koja se nedavno rastužila.

kurir / blic

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20:41
STARS EP 599 30.05.2026. Izvor: kurir tv