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Luna Đogani već pet godina u braku je sa rijaltii učesnikom i jutjuberom Markom Miljkovićem, sa kojim ima dve ćerke Miju i Lanu. Njihova veza započeta je u drugoj sezoni "Zadruge" 14. januara 2018. godine, a već u sledećoj sezoni njih dvoje su se u rijalitiju našli sa Luninim roditeljima Gagijem Đoganijem i Anabelom Atijas.

Anabela Atijas tada nije podržala Luninu vezu sa Markom Miljkovićem, prštalje su uvrede i prozivke. Pevačica je potom promenila ploču.

- Najiskrenije, mnogo ga volim i poštujem. Otac je mojih unučica i hvala mu na tome što je doprineo tome. Stvarno mislim sve najbolje, promenilo mi se mišljenje. Ne mogu biti iste okolnosti tada i sada. Pričamo o tamo nekom zatvorenom prostoru gde su oni bili u nekoj vezi. U momentu kada su se verili, sve se promenilo - objasnila je Atijasova.

1/7 Vidi galeriju Venčanje Lune i Marka Foto: Printscreen, Printscreen/Sikter tube

- Na mom rođendanu sam mu rekla kad sam držala zdravicu: "Nije tebi lako bilo sa mnom" - prisetila se pevačica u "Amidži šou" prošle godine.

Anabela o razvodu od Andreja

Pevačica Anabela Atijas se posle turbulentnog razvoda od Gagija Đoganija udala za biznismena Andreja Atijasa, ali i njihov brak nije potrajao. Nakon što su dobili ćerkicu Blaki došlo je do razvoda zbog Andrejevih problema sa alkoholom.

Anabela i Andrej Atijas su se razveli 2019. godine, a pevačica je i tada govorila da ljubav nije nestala, ali da ne može da se nosi sa porocima.

Kasnije su svojoj ljubavi dali još jednu šansu, ali nikada više nisu želeli da obnove bračne zavete.

- Blanki je imala tada pet godina. On je bio u mračnom periodu, mnogo je bio loše i naravno gledajući njega takvog, ja sam puno patila, nisam mogla da gledam više to samouništenje i više nisam znala kako da mu pomognem - pričala je Anabela u "Šok toku".

1/6 Vidi galeriju Anabela sa mužem Andrejom Atijasom Foto: Nemanja Nikolić

Moj odlazak je bila najbolja odluka da se on probudi. I hvala mu na tome. I tad je pokazao koliko je ta ljubav jaka. Nas dvoje nismo imali toliki problem, koliko sam ja imala problem sa tim što on ima problem i što mora da radi na sebi. Nas dvoje nikada nismo varali jedno drugo. Nikada nije bilo treće osobe. To je jako kratko trajalo. Onog dana kada se on prijavio na lečenje, tražio od mene da mu budem podrška, tu je došlo do zbližavanja. I hvala Bogu on je zdrav, nikad bolje. On se tad probudio i poželeo da bude dobro.