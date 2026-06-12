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Pevač Isak Šabanović, koji se proslavio učešćem u "Zvezdama Granda" gde je u toj sezoni osvojio drugo mesto, kaže da mu je hrvatski pevač Džiboni zabranio da peva njegove pesme.

Naime, Isak tvrdi da je dobio zabranu da peva pesme Zlatana Stipišića poznatijeg kao Džiboni, te da se tokom takmičenja, kako kaže, nije emitovala Džibonijeva pesma u njegovoj izvedbi, pa je morao da nađe zamenu.

1/5 Vidi galeriju Džiboni Foto: Vedran Metelko, Bogoljub Arsenin, Promo

- Ah, autorska prava! I mene su makli na Džibonijevu "Dajem ti verse i note", znam da to nismo mogli da izvodimo na takmičenju. Brane ljudi njihovo pravo i šta tu da radimo. Meni su zbog tih autorskih prava makli i onaj koncert iz Podgorice, jer sam otpevao dve tuđe pesme, iako sam ja dao da oni uzimaju pare, a ne ja - rekao je Isak za domaće medije i dodao:

- Ideja mi je bila da taj snimak bude postavljen na Jutjubu. Lepo sam izveo te pesme, ali eto, njihovo je pravo.

Zašto se povukao

Nedavno je govorio o svom povlačenju sa scene.

- Povukao sam se iz drugih razloga, zbog raskida nisam uopšte. Nije telo to nikako moglo da prihvati, pa me je stiglo ono sve iz takmičenja, kao ja neko i nešto i onda, rekoh sebi:"Hajde malo ti mozak da odmoriš" - rekao je Isak na Pinku, te priznao da mu nije bilo dobro.

- Neću da ti pričam ništa više, od doktora i ne znam ni ja koga sam prošao da mi se vrati malo osmeh na lice... Malo su i dete ono ubili u meni. Ali, sada mi je super, nova firma, novi menadžer, novi album - najavio je on s osmehom na licu.

kurir / espreso / hypetv.rs

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