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Maja Marijana i Željko Stefanović upoznali su se u njegovoj emisiji "Uz nedeljni ručak" koja se tada emitovala na Trećem kanalu RTS-a.

Pevačica Maja Marijana udala se za voditelja Željka Stefanovića još 1995. godine, ali su u zajednici bili svega tri godine.

Potom su se sporazumno razveli, a tradicionalno obeležavaju datum kada su se rastali. Iako nisu zajedno od 1998. godine, mnoge je iznenadio gest Željka Stefanovića kada je uputio čestitku bivšoj supruzi zbog razvoda na društvenoj mreži Fejsbuk.

1/2 Vidi galeriju Željko Stefanović Foto: Printscreen

"Na ovaj dan, 26 godina od razvoda i 26 miliona najlepših želja majci moje ćerke. Mislim da tako radi fini svet, kulturan i vaspitan", napisao je Željko Stefanović na Fejsbuku i postavio njenu pesmu "Gde stanuje ljubav".

Kako je sve počelo?

Maja Marijana i Željko Stefanović upoznali su se u njegovoj emisiji "Uz nedeljni ručak" koja se tada emitovala na Trećem kanalu RTS-a.

Željko je kasnije opisao taj period kao zajednicu zasnovanu na iskrenoj ljubavi koja je trajala do 1998. godine, ali su zbog nesuglasica koje su imali duže vreme, rešili da svako krene svojim putem.

Iako brak nije opstao, par se razveo sporazumno kada su shvatili da im više ne ide, ali su uprkos tome ostali u dobrim odnosima, najviše zbog njihove ćerke Anđele.

1/8 Vidi galeriju Maja Marijana Foto: Printscreen HypeTV, Damir Dervišagić

Stefanović je svojevremeno govorio o braku sa Majom i otkrio da su ostali u dobrim odnosima.