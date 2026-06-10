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Bivši učesnik rijalitija Branislav Radonjić, poznatiji kao Brendon, šokirao je nedavno javnost svojim novim izgledom, a mnogi komentarišu da više uopšte ne liči na sebe. Njegovo lice je tada vidno nabubrilo, a usne su mu otekle usled estetskih korekcija kojima se podvrgao.

Brendon Foto: Printscreen/Instagram

Brendon tada nije krio da je duboko razočaran i nezadovoljan rezultatima operacija, naglašavajući da su ga doktori zaduženi za njegov izgled doslovno upropastili. Rijaliti zvezda je tada uputila oštre kritike na račun estetskih hirurga, a njegova izjava najavljuje ozbiljan obračun sa nestručnim klinikama.

1/5 Vidi galeriju Branislav Radonjić Brendon proživljava teške trenutke Foto: Printscreen/Instagram, ATA images, Printscreen

- Svi doktori što su takli moje lice su me upropastili. Smatram da ima mnogo ljudi i klinika koji žele novac, a ne znaju svoj posao. Samo da mi malo ojača Instagram i krenuću sa svojom javnom osvetom, doktorima što nemaju pojma da rade estetiku - rekao je Brendon jednom prilikom.

Nestao iz javnosti

Nakon povlačenja iz medija, Brendon je misteriozno nestao i više se ne pojavljuje na događajima, a mnogi su se pitali šta se s njim dešava.

Ipak, Brendon je, poput mnogih bivših rijaliti zvezda, prešao na TikTok, gde svakodnevno održava kontakt sa fanovima.

1/10 Vidi galeriju JEZIVA TUČA ZADRUGARA U BEKSTEJDŽU! Petrući nasrnuo na Brendona! Iz obezbeđenja poskakali KAO OPARENI! Foto: Sonja Spasić

Na snimcima deluje gotovo isto kao ranije, ali znatno mršaviji, sa dosta urađenih estetskih zahvata.

- Često me pitate gde sam nestao.. Nema me jer sam otišao iz svega toga, a glavni razlog je što su pojedini dali sebi za pravu da me nazovu nakazom. Tako da isključivo možete da me gledate na mom Tiktok kanalu. Lepo živim, uživam u svom privatnom svetu - rekao je on na Tiktoku.