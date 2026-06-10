NABUJALO MU LICE, USNE NATEČENE... Bivšem rijaliti učesniku lice bilo unakaženo: Upropastili su me
Bivši učesnik rijalitija Branislav Radonjić, poznatiji kao Brendon, šokirao je nedavno javnost svojim novim izgledom, a mnogi komentarišu da više uopšte ne liči na sebe. Njegovo lice je tada vidno nabubrilo, a usne su mu otekle usled estetskih korekcija kojima se podvrgao.
Brendon tada nije krio da je duboko razočaran i nezadovoljan rezultatima operacija, naglašavajući da su ga doktori zaduženi za njegov izgled doslovno upropastili. Rijaliti zvezda je tada uputila oštre kritike na račun estetskih hirurga, a njegova izjava najavljuje ozbiljan obračun sa nestručnim klinikama.
- Svi doktori što su takli moje lice su me upropastili. Smatram da ima mnogo ljudi i klinika koji žele novac, a ne znaju svoj posao. Samo da mi malo ojača Instagram i krenuću sa svojom javnom osvetom, doktorima što nemaju pojma da rade estetiku - rekao je Brendon jednom prilikom.
Nestao iz javnosti
Nakon povlačenja iz medija, Brendon je misteriozno nestao i više se ne pojavljuje na događajima, a mnogi su se pitali šta se s njim dešava.
Ipak, Brendon je, poput mnogih bivših rijaliti zvezda, prešao na TikTok, gde svakodnevno održava kontakt sa fanovima.
Na snimcima deluje gotovo isto kao ranije, ali znatno mršaviji, sa dosta urađenih estetskih zahvata.
- Često me pitate gde sam nestao.. Nema me jer sam otišao iz svega toga, a glavni razlog je što su pojedini dali sebi za pravu da me nazovu nakazom. Tako da isključivo možete da me gledate na mom Tiktok kanalu. Lepo živim, uživam u svom privatnom svetu - rekao je on na Tiktoku.
kurir.rs/blic